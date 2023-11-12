Старий пуховик не впізнаєте: простий засіб із трьох компонентів прибере засмальцьованість

Як очистити засалені комір і рукави пуховика

Будь-який одяг згодом втрачає свій показний вигляд. На пуховиках це особливо помітно. Потерта тканина набуває жирного блиску. Особливо неохайно виглядають засалені рукави, кишені та комір.

Якщо на вашій улюбленій зимовій куртці є такі забруднення, не поспішайте відправляти її у відро для сміття. Пуховик можна реанімувати за допомогою одного розчину, що готується за лічені хвилини.

Вам знадобиться:

нашатир 1 чайна ложка;

засіб для миття посуду 1 чайна ложка;

вода 1 столова ложка.

Змішайте всі компоненти в одніій ємності. Потім за допомогою праски чи парогенератора нагрійте усі проблемні зони на пуховику – комір, манжети, кишені. Дійте обережно, щоб не обпектися і не використовуйте високі температури, щоб не зіпсувати тканину.

Після нагрівання потрібно за допомогою губки або спонжу нанести засіб для чищення на забруднення та інтенсивно потерти. При цьому слідкуйте, щоб річ сильно не намокала.

Залишіть куртку з нанесеним на неї засобом хвилин на 30, після чого видаліть залишки розчину спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою. Після процедури ви помітите, що засмальцьовані плями зникли.

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