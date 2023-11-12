"Вдарить" мало не здасться: коли чекати на наступну сильну магнітну бурю

Минула космічна негода була всього на 1 бал сильнішою

Затяжна магнітна буря, яка почалася ще минулими вихідними, добігає кінця. Проте розслаблятись землянам не варто.

Про це свідчить прогноз метеорологів із сайту Meteoagent. За їхніми даними, вже за тиждень, а саме 22 листопада, нашу планету знову атакує потужний геомагнітний шторм. Його К-індекс (градація потужності) дорівнює 5 балам — потужна магнітна. Минула космічна негода була лише на 1 бал сильнішою.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля нашої планети, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями Землі стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, що й звичайна погода не дає розслаблятись українцям. По всій Україні 12 листопада штормить.