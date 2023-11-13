Про це знають не всі: як ще можна використовувати корицю у побуті
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Як можна використовувати корицю в побуті
Крім використання у випічці, корицею також відлякують павуків. Також, завдяки каві з корицею кожного четверга, ймовірність розбагатіти збільшується в рази.
Однак цю чудову пряність можна використовувати ще в деяких побутових сферах. Яких саме – розповідають "Бєлновини".
Три незвичайні способи використовувати корицю
Неприємний запах ніг
Проблема неприємного запаху ніг часто пов’язана з підвищеним потовиділенням. Для ефективного вирішення цієї проблеми можна скористатися незвичайним методом. Просто в чашку гарячої води додайте ложку меленої кориці, перемішайте і вилийте в таз з водою. Потримайте ноги у воді протягом 15 хвилин. Проводячи цю процедуру регулярно, ви зможете забути про неприємний запах ніг.
Свіже дихання
Ще один спосіб незвичайного застосування кориці – боротьба з неприємним запахом із рота. Приготувавши настій з ложки кориці, охолодивши його і регулярно полощачи рота, дихання стане свіжим і приємним.
Боротьба з міллю
Багатьом відомо, що моль не любить запах лаванди. Тим не менш, не тільки цей аромат здатний відлякати комах. Небагато кориці, вкладеної в саші, також може послужити ефективним засобом. Декілька таких "сюрпризів" не дозволять молі наблизитися до шаф.
Раніше писали, що для залучення багатства необхідно покласти в свій гаманець або сумку паличку кориці або невеликий мішечок з коричневим порошком. Це допоможе вам налаштуватися на позитив і зробити ваш гаманець товщим.