Поставте цю квітку на підвіконня: про конденсат більше не згадаєте

Конденсат на пластикових вікнах більше не з’явиться

У багатьох будинках у разі зниження температури на вулиці утворюється конденсат на вікнах. Вода на склі не тільки псує вигляд з вікна, та й з часом може викликати появу плісняви. Простим протиранням вікон позбавитися конденсату неможливо. Потрібно діяти інакше.

У випадку, якщо в будинку немає осушувача повітря, доречними будуть народні засоби. Один з них — використовувати кімнатні рослини як поглиначі вологи.

Мабуть, це найпростіший спосіб боротьби з конденсатом. Досить просто розмістити на підвіконнях рослини, які від природи мають вологопоглинаючі властивості.

Найпопулярніша з таких рослин – хлорофітум. Цю квітку ще називають "рослина-павук" та "сімейне щастя". Хлорофітум невибаглива і дуже проста у догляді квітка. Вона чудово росте навіть вдома у тих, хто зовсім не має досвіду у квітникарстві та забуває поливати квіти.

Хлорофітум рекомендують тримати у спальні, кухні чи навіть ванній. Тобто у приміщеннях, де збирається найбільше вологи. Вже за кілька днів після появи квітки в кімнаті рівень вологи нормалізується і конденсат зникне.

Раніше "Телеграф" розповідав, як провітрювати помешкання взимку, щоб у ньому не з’явилася пліснява. Відкривати вікна потрібно навіть у найсильніші морози.