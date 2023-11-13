Гольфи, термобілизна і не тільки: чим можна замінити колготки під джинсами взимку

Нерідко після довгого носіння колготок з'являється подразнення та свербіж

З настанням холодів люди намагаються якомога більше надягнути одягу, аби не змерзнути на вулиці. Дівчата під штани надівають колготки, але вони не мають такого ефекту, як довго тримати тепло.

Чим можна замінити колготи під штанами, ділиться видання today. Ці лайфхаки підійдуть як для чоловіків, так і для жінок.

Список речей, які зберігатимуть тепло під штанами

Термобілизна, а саме — легінси. Вони щільно облягають ногу, мають м'який еластичний пояс на талії, який чудово тримається. Їх можна надягнути під будь-яку модель.

Вони щільно облягають ногу, мають м'який еластичний пояс на талії, який чудово тримається. Їх можна надягнути під будь-яку модель. Гольфи та гетри з вовни чи кашеміру. Одягнувши під джинси гетри чи гольфи, а зверху довгий пуховик, точно не замерзнути по дорозі, а на роботі не буде дискомфорту через колготки. Гетри та гольфи бувають і чоловічими.

Джинси з начосом. Такий варіант підійде для прогулянок на вулиці та активного відпочинку.

Такий варіант підійде для прогулянок на вулиці та активного відпочинку. Вовняні штани . Це можуть бути як класичні моделі, так і трендові трикотажні штани, наприклад, з кашеміру.

. Це можуть бути як класичні моделі, так і трендові трикотажні штани, наприклад, з кашеміру. Шкіряні штани з натурального матеріалу — чудовий вибір на зиму, оскільки вони зігріють, і при цьому не пропускають повітря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що зробити, аби одяг не електризувався та як цього не допускати.