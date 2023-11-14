Усього дві ложки екозасобу - й шафи заблищать, як нові: як позбутися жирного нальоту на кухні

Цей народний метод полегшить прибирання кожного

Якою б охайною не була господиня, рано чи пізно на кухонних шафах можна помітити жирний наліт. Він утворюється через приготування їжі в приміщенні і позбавиться його не завжди просто.

Позбутися проблеми може допомогти мило і сода. Однак, якщо забруднення складні, можна скористатися ще одним народним засобом – гірчицею, інформують "Белновости".

Як видалити жир з кухонних меблів

Гірчиця — це не тільки пряна приправа, що додає стравам родзинку, а й корисний засіб для очищення кухні. До її складу входять ефірні олії, які ефективно розщеплюють жирові молекули, звільняючи поверхні від накопичених відкладень. Окрім цього гірчиця має антисептичні та дезодоруючі властивості, сприяючи знищенню бактерій та неприємних запахів на кухні.

Для приготування засобу із гірчиці знадобляться такі інгредієнти:

2 столові ложки гірчичного порошку;

1 л води;

1 столова ложка соди;

1 столова ложка оцту.

Для приготування екозасобу необхідно розвести гірчичний порошок водою і перемішати. Потім додати соду та оцет, знову перемішати та перелити засіб у розпилювач.

Увага! Під час обробки поверхні необхідно одягнути медичну маску та гумові рукавички. У приміщенні не повинно бути живих істот, а вікна мають бути відчинені для провітрювання.

Як використовувати засіб із гірчиці

Обробіть засобом кухонні шафи та інші поверхні, покриті жиром. Дайте засобу подіяти протягом 10-15 хвилин. Протріть оброблені поверхні вологою ганчіркою або губкою. Далі протріть поверхні сухою ганчіркою або паперовим рушником, щоб уникнути появи розводів.

А якщо на вашій обробній дошці залишаються неприємні запахи, рекомендуємо скористатися ефективними та недорогими підручними засобами за порадою "Телеграфа". Завдяки ним піде не лише запах, але й знищаться бактерії.