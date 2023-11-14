Стане як новий: чим почистити камін від кіптяви

Спеціальну рідину купувати не доведеться

У разі можливих блекаутів камін — це не просто прикраса будинку, а й хороший спосіб зігрітися взимку. Регулярне розпалювання дров, навіть якщо вони зберігалися в сприятливих умовах, призводить до того, що скло покривається кіптявою, сажею й нагаром. Це не тільки псує вигляд, а й заважає стежити за полум’ям.

Якщо не знати, як почистити скло каміна, можна витратити на видалення сажі багато часу та сил. Але є лайфхаки, які значно спростять процес чищення.

Сажа та попіл покривають захисне скло чи не з першого розпалювання каміна. Видалити чорний наліт можна за допомогою підручних засобів.

Оцет та сода. В’язка маса цих компонентів чудово видаляє сажу. Можна використовувати її для відмивання захисного скла або прочищення димоходу.

Чай. Пакетик із заваркою чорного чаю очистить сажовий наліт на склі. Особливо ефективним буде засіб, якщо разом з ним використовувати лимон.

Картопляні очищення. Шкірку картоплі слід спалити в каміні. Стверджується, що продукти горіння сприятимуть видаленню сажі.

Зубна паста. Особливо ефективна для сажі, яка в’їлася у поверхню каміна. Але використовувати можна тільки ту пасту, яка немає відбілюючих властивостей і абразивних частинок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як краще розпалювати дрова для опалення приміщення. Цей спосіб допоможе ще й заощадити.