Якщо з'явилась пліснява: 5 методів, як позбутись цього шкідника

Кожен з методів треба перевіряти по черзі

З плином часу дуже велика концентрація вологого повітря у квартирі може призвести до появи плісняви. Вона є дуже небезпечною для організму людини, а також, якщо її вчасно не прибрати, то вона може "з'їсти" стіну.

Причиною її появи може бути декілька факторів — промерзання стін, неефективне опалення або підвищення вологість, як кажуть на сайті "Хочу". Щоб її прибрати, необов'язково використовувати дорогі побутові хімічні засоби.

Чим можна знищити плісняву на стінах

Оцет. Його треба нанести за допомогою пульверизатора на цвіль. Також можна протерти ганчіркою стіну чи іншу частину будинку. Цей варіант чудово підійде для будь-якого місця;

Перекис водню 3%. Якщо після першого застосування ефекту замало, то варто повторити процедуру декілька разів.

Сода. Розчинити одну столову ложку соди у склянці води. Цей нетоксичний варіант підходить для будь-яких поверхонь.

Нафталін. Для початку підготувати водяний розчин у співвідношенні 1:1, а потім обробити місця. Слід зауважити, що нафталін має специфічний запах.

Хлорний відбілювач. Хлорка — агресивний засіб, який слід використовувати обережно та в рукавичках. Однак вона чудово бореться з пліснявою. Після прибирання її потрібно обов'язково змити водою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як прибрати конденсат на вікнах за допомогою однієї рослини.