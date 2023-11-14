Якщо з'явилась пліснява: 5 методів, як позбутись цього шкідника
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Кожен з методів треба перевіряти по черзі
З плином часу дуже велика концентрація вологого повітря у квартирі може призвести до появи плісняви. Вона є дуже небезпечною для організму людини, а також, якщо її вчасно не прибрати, то вона може "з'їсти" стіну.
Причиною її появи може бути декілька факторів — промерзання стін, неефективне опалення або підвищення вологість, як кажуть на сайті "Хочу". Щоб її прибрати, необов'язково використовувати дорогі побутові хімічні засоби.
Чим можна знищити плісняву на стінах
- Оцет. Його треба нанести за допомогою пульверизатора на цвіль. Також можна протерти ганчіркою стіну чи іншу частину будинку. Цей варіант чудово підійде для будь-якого місця;
- Перекис водню 3%. Якщо після першого застосування ефекту замало, то варто повторити процедуру декілька разів.
- Сода. Розчинити одну столову ложку соди у склянці води. Цей нетоксичний варіант підходить для будь-яких поверхонь.
- Нафталін. Для початку підготувати водяний розчин у співвідношенні 1:1, а потім обробити місця. Слід зауважити, що нафталін має специфічний запах.
- Хлорний відбілювач. Хлорка — агресивний засіб, який слід використовувати обережно та в рукавичках. Однак вона чудово бореться з пліснявою. Після прибирання її потрібно обов'язково змити водою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як прибрати конденсат на вікнах за допомогою однієї рослини.