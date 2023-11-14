Як не замерзнути вночі без опалення: п’ять лайфхаків, щоб нагріти постіль

Ці способи точно не дадуть замерзнути під час сну

Через можливі блекаути взимку можливі перебої з опаленням у будинках українців. Щоб не спати у холодній квартирі, краще заздалегідь підготуватися до цього періоду.

На порталі Тhe Spruce дали кілька порад, як нагріти спальню і ліжко перед сном. До того ж ці лайфхаки допоможуть заощадити на опаленні.

Придбайте теплу постільну білизну

У холодну погоду важчі шари постільної білизни зігріють вас. Тому замініть простирадла з бавовняної тканини або сатину на фланель або фліс і накрийте теплою ковдрою з пуховим наповнювачем (або замінником пуху). Також можна придбати теплішу ковдру, яка довше утримуватиме тепло вашого тіла і тим самим нагріватиме ліжко.

Носіть шкарпетки та в’язану шапку

Щоб не мерзнути під час сну, можна надіти теплі шкарпетки перед тим, як лягти в ліжко. До того ж коли ноги в теплі, то сон у людини міцніший. В особливо холодний період рекомендують одягати в’язані шапки або довгі гострі ковпаки, як на старовинних ілюстраціях. Цей спосіб дозволить не замерзнути голові, якщо у приміщенні є протяги.

Відсуньте ліжко від вікна

Якщо ваше ліжко зазвичай стоїть прямо під вікном, ви можете спати в тепліших умовах, перемістивши його в інший кінець кімнати, подалі від вікон. Якщо ваші вікна не мають кількох стекол, то будуть значно охолоджуватися за ніч, тим самим охолоджуючи повітря всередині приміщення. В результаті ви відчуєте холод, якщо перебуваєте поблизу. Те саме можна сказати й про зовнішні стіни з поганою ізоляцією.

Постеліть товстий килимок

Хоча тверді підлоги, такі як дерево або ламінат, мають безліч переваг, тепло не входить до їх числа. Так що зробіть собі ласку: в холодні місяці постеліть товстий килим, щоб ізолювати спальню і зігріти ноги, коли настане час вилазити із затишного ліжка. Килим зі штучної овчини не тільки додає неабияку дозу стилю, але й створює максимальний теплий затишок для ваших ніг. Але загалом підійде килим із будь-яких інших матеріалів.

Використовуйте грілку або обігрівач для ліжка.

Вже десятиліттями перевірений лайфхак полягає у тому, щоб покласти під ковдру пляшку з гарячою водою чи грілку. Вона поступово віддаватиме своє тепло, тим самим нагріваючи ліжко та зігріваючи вас.

Замінити грілку можна електропростирадлом, яке за допомогою спеціальних електродів також нагріває ліжко перед сном. На це йде всього кілька хвилин.

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