Не всі господині це знають: як зберегти м’якість хліба

Питання про те, як зберегти хліб свіжим і хрустким, хвилює багатьох господинь

Завдяки деяким хитрощам, можна не лише прискорити процес дозрівання фруктів та овочів, наприклад, авокадо, а й значно продовжити термін придатності певних продуктів. Багато хто робить помилки під час зберігання хліба через що виріб швидко черствіє.

Питання збереження м’якості та свіжості хліба на тривалий термін хвилює багатьох господинь. А як це зробити – розповідають "Бєлновини".

Як зберегти м’якість хліба

Перше, про що варто подбати – хлібниця. Найкраще хліб зберігати саме там. Тому, якщо у вас досі немає цього чудо-ящика, необхідно його купити.

Друга помилка, якої часто припускаються господині, — зберігання хліба в оригінальному пакуванні. Цього робити не варто. Найкраще хліб зберігається у пергаментному папері.

Ну а якщо ви щасливий власник великої морозильної камери, вам і зовсім нема про що турбується. Під час завезення свіжого хліба ви можете купити хоч п’ять буханців. Далі розділити кожен у пакети, випустивши звідти повітря і зав’язавши, і помістити в морозилку. З вечора діставши заморожений хліб, на ранок ви отримаєте свіжий виріб, немов із пекарні. Додатково підігріти хліб можна за допомогою мікрохвильової печі або духовки.

А якщо ви любите пекти хліб самостійно, рекомендуємо ознайомитись із рецептом улюбленого хліба австралійських пастухів. Хліб, виготовлений з борошна, харчової соди, молока, солі та вершкового масла, випікали на відкритому вогні.