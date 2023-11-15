Ці хвороби можуть знищити весь запас картоплі: як зберегти овоч узимку

Картоплю атакують грибкові захворювання і тоді вона гниє

Картопля – один із найпопулярніших гарнірів. З неї готують безліч страв, починаючи від простого пюре та закінчуючи запіканками. Не менш приваблива ця культура і для грибків, бактерій та комах, які починають атакувати бульби ще у полі. Враховуючи все це, взимку питання збереження картоплі до нового врожаю стає дуже актуальним.

"Телеграф" розповість про ознаки захворювання картоплі та як врятувати врожай.

Фітофтороз

Грибкове захворювання, яке може знищити практично всю картоплю. Його ознаки — розмиті сірі або бурі тверді плями на бульбах, що йдуть углиб.

Як боротися:

Викопуйте картоплю в суху сонячну погоду. Перед закладкою на зберігання просушіть бульби. Переберіть картоплю – якщо на бульбах є підозрілі цятки, ділянки що підгнили, не закладайте коренеплоди у льох.

Температура повітря у приміщенні для зберігання картоплі має бути близько 2-3°С, вологість 80-91%. Там має бути хороша вентиляція і бути відсутнім світло.

Протягом зимового періоду не перебирайте картоплю – це може призвести до пошкодження бульб та їх подальшого зараження.

Суха гнилизна

На бульбах з’являються тьмяні вдавлені цятки сіро-бурого кольору. Потім шкірка зморщується, м’якуш стає сухим. Інфекція проникає разом із грудочками вологого ґрунту – тому врожай рекомендується забирати саме у суху погоду.

Як боротися:

Не закладайте на тривале зберігання картоплю з тріщинами або порізами, а також бульби з ознаками зараження фітофторозом або паршою.

Якщо ви помітите уражені картоплини, обов’язково видаліть їх із льоху.

Мокра гнилизна

Спочатку уражені ділянки бульб темніють, покриваються слизом коричневого кольору, стають дуже м’якими. Згодом картопля загниває, виділяючи неприємний запах.

Захворювання активно розвивається при порушенні умов зберігання (висока температура, вологість та погана вентиляція) та при закладці на зберігання пошкодженої картоплі.

Як боротися:

Перед закладкою на зберігання переберіть картоплю: пошкоджені бульби вибракуйте.

Дотримуйтесь режиму зберігання картоплі.

Якщо ви помітили ознаки бактеріальної гнилі, видаліть уражену бульбу. Періодично проглядайте запаси картоплі, вчасно видаляючи хворі бульби, які небезпечні для здорових. Інакше весь урожай буде під загрозою

Плямистість

Ознаки захворювання – коричневі плями різного розміру та форми в м’якоті, які чорніють після термообробки. Вони виникають через несприятливі ґрунтово-погодні умови. Захворювання розвивається у полі, а не під час зберігання.

Як боротися:

Під час збирання, транспортування та закладки на зберігання не кидайте картоплю – механічні пошкодження можуть спровокувати не лише плямистість, а й грибкові та бактеріальні інфекції.

Дотримуйтесь рекомендованих для зберігання картоплі у погребі умов: температурний режим та вологість.

Перед закладанням картоплі на зберігання заздалегідь підготуйте льох. "Телеграф" розповідав, як просушити його, очистити та захистити від гризунів.