Чим розтопити кригу перед будинком: дуже швидкий і легкий спосіб

Змішайте засіб із трьох компонентів й від льоду не залишиться сліду

На вулицях міст під час ожеледиці використовують спеціальні реагенти із сіллю або піском, щоб люди не падали та сніг на дорогах швидше танув. Але за умов приватного будинку застосування таких речовин не дуже виправдане.

На зледенілому ґанку або доріжках дуже легко впасти й отримати травму. Звичайно ж, можна використовувати різні засоби, щоб взуття не ковзало. Але найкраще своєчасно позбавлятися льоду. І для цього є кілька доступних способів.

Чим посипати лід, щоб він швидше розтанув

Пісок. Найпопулярніший і найдоступніший засіб. З мінусів застосування цього засобу — його швидко розносить вітром і він у великих кількостях потрапляє в будинок на взутті.

Сіль. Ефективно роз’їдає сніг та кригу при невеликих морозах. При цьому її потрібно використовувати обережно, оскільки вона ушкоджує асфальт, траву та іншу рослинність. Сіль може зашкодити ніжні лапи тварин.

Попіл. Ефект застосування золи з каміна або печі буде такий самий, як і від піску. Вона робить крижану кірку пористою і не такою слизькою. З мінусів — бруд та негарний вигляд доріжок.

Кавова гуща. Цей засіб діє як абразив. Також вона знижує температуру плавлення льоду, що підвищує швидкість його танення.

Чим розтопити кригу

Якщо кригу потрібно розтопити дуже швидко, допоможе засіб на основі гарячої води.

Знадобиться:

Гаряча вода — 2 літри;

Рідкий миючий засіб – 1 ч.л.;

Спирт — 60 г.

Всі компоненти потрібно змішати, перелити в пластикову пляшку, а вже з неї поливати замерзлий ґанок і доріжки. Лід розтане дуже швидко. Його не доведеться розбивати інструментами.

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