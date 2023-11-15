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Очистити та знезаразити воду: є кілька найпростіших методів

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Вода Новина оновлена 15 листопада 2023, 12:30
Вода. Фото Pixabay

Деякі предмети треба купити в аптеці

Коли в країні війна, то в критичних ситуаціях можна залишитись без питної води. Українці вимушені пристосуватися до відключень світла та перебоїв водопостачання.

Для домашнього очищення води треба взяти два основних предмети — активоване вугілля та ложку зі срібла. Як їх правильно застосувати, можна дізнатись на сайті filter.

Знезараження води за допомогою вугілля

Активоване вугілля у цій ситуації виступатиме в ролі абсорбенту. Його успішно застосовують фабрики з виробництва очисного обладнання води. Він дозволяє нейтралізувати неприємний смак, характерний для води із трубопроводу, покращити її смак, а також усунути практично всі негативні добавки.

Як зробити фільтр:

  • взяти трохи марлі;
  • загорнути кілька таблеток звичайного чорного активованого вугілля;
  • покласти марлю на дно банки чи каструлі з водою;

Знезараження води за допомогою срібла

Срібло має бактерицидні можливості, завдяки чому цей метал ефективно справляється фактично з будь-якими забруднювачами.

Як очистити воду:

  • візьміть банку чи каструлю;
  • наповніть її водою;
  • киньте на дно срібну річ – наприклад, звичайну чайну ложку;

У двох випадках варто почекати декілька годин, поки вся вода профільтрується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як краще розпалювати дрова для опалення приміщення.

Теги:
#Вода #Очищення #Очищення води #Лайфхак