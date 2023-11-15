Очистити та знезаразити воду: є кілька найпростіших методів
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Деякі предмети треба купити в аптеці
Коли в країні війна, то в критичних ситуаціях можна залишитись без питної води. Українці вимушені пристосуватися до відключень світла та перебоїв водопостачання.
Для домашнього очищення води треба взяти два основних предмети — активоване вугілля та ложку зі срібла. Як їх правильно застосувати, можна дізнатись на сайті filter.
Знезараження води за допомогою вугілля
Активоване вугілля у цій ситуації виступатиме в ролі абсорбенту. Його успішно застосовують фабрики з виробництва очисного обладнання води. Він дозволяє нейтралізувати неприємний смак, характерний для води із трубопроводу, покращити її смак, а також усунути практично всі негативні добавки.
Як зробити фільтр:
- взяти трохи марлі;
- загорнути кілька таблеток звичайного чорного активованого вугілля;
- покласти марлю на дно банки чи каструлі з водою;
Знезараження води за допомогою срібла
Срібло має бактерицидні можливості, завдяки чому цей метал ефективно справляється фактично з будь-якими забруднювачами.
Як очистити воду:
- візьміть банку чи каструлю;
- наповніть її водою;
- киньте на дно срібну річ – наприклад, звичайну чайну ложку;
У двох випадках варто почекати декілька годин, поки вся вода профільтрується.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як краще розпалювати дрова для опалення приміщення.