Очистити та знезаразити воду: є кілька найпростіших методів

Деякі предмети треба купити в аптеці

Коли в країні війна, то в критичних ситуаціях можна залишитись без питної води. Українці вимушені пристосуватися до відключень світла та перебоїв водопостачання.

Для домашнього очищення води треба взяти два основних предмети — активоване вугілля та ложку зі срібла. Як їх правильно застосувати, можна дізнатись на сайті filter.

Знезараження води за допомогою вугілля

Активоване вугілля у цій ситуації виступатиме в ролі абсорбенту. Його успішно застосовують фабрики з виробництва очисного обладнання води. Він дозволяє нейтралізувати неприємний смак, характерний для води із трубопроводу, покращити її смак, а також усунути практично всі негативні добавки.

Як зробити фільтр:

взяти трохи марлі;

загорнути кілька таблеток звичайного чорного активованого вугілля;

покласти марлю на дно банки чи каструлі з водою;

Знезараження води за допомогою срібла

Срібло має бактерицидні можливості, завдяки чому цей метал ефективно справляється фактично з будь-якими забруднювачами.

Як очистити воду:

візьміть банку чи каструлю;

наповніть її водою;

киньте на дно срібну річ – наприклад, звичайну чайну ложку;

У двох випадках варто почекати декілька годин, поки вся вода профільтрується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як краще розпалювати дрова для опалення приміщення.