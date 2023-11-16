Ніколи так не робіть: які помилки вбивають мікрохвильову піч

Хитрості, які заощадять час та гроші

Мікрохвильова піч є одним із найбільш широко використовуваних кухонних приладів у світі. У ній можна розігрівати та розморожувати продукти, готувати нехитрі страви на кшталт чіпсів і навіть варити джем.

Попри те, що цей прилад давно став частиною нашого повсякденного життя і здається простим у використанні, його легко пошкодити, здійснюючи одні й ті ж помилки. Які саме – розповідають "Бєлновини".

Помилки, які гублять мікрохвильову піч

Їжа без накриття

Однією з найпоширеніших помилок є нагрівання їжі без накриття під час використання мікрохвильової печі. Це може призвести до розбризкування продуктів по внутрішній поверхні мікрохвильової печі, що призводить до забруднення і виникнення неприємного запаху. Крім того, це може спричинити коротке замикання або перегрів мікрохвильової печі. Для запобігання цим проблемам завжди рекомендується накривати їжу спеціальною кришкою, паперовим рушником або восковим папером.

Невідповідний посуд

Не всі види посуду безпечні для використання в мікрохвильовій печі, оскільки деякі матеріали можуть зазнавати занадто інтенсивного нагрівання, танути, іскритися або навіть вибухати. Щоб уникнути цих проблем, слід вибирати посуд тільки з відповідним маркуванням, що підтверджує його придатність для використання в мікрохвильовій печі. Крім того, варто уникати посуду з металу, фольги, а також скляного посуду з малюнком або золотим оздобленням.

Регулярне чищення

Третя поширена помилка полягає у нерегулярному очищенні мікрохвильової печі. Забруднення та залишки їжі створюють сприятливе середовище для розмноження бактерій та грибків, що може призвести до псування продуктів, алергій та інфекцій. Для запобігання цим негативним наслідкам важливо регулярно чистити мікрохвильову піч, проводячи цю процедуру хоча б один раз на тиждень.

Перевірка працездатності пристрою

Четвертою поширеною помилкою є недостатня увага до перевірки працездатності мікрохвильової печі. Проігнорувавши ознаки несправності або поломки, ви ризикуєте зіткнутися з ситуацією, коли мікрохвильова піч перестане надійно розігрівати їжу, видаватиме дивні звуки або навіть може загорітися.

А щоб мікрохвильова піч служила довго та не ламалася, її необхідно регулярно чистити. Це можна зробити за допомогою лимона.