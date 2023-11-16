Таропрогноз на 17 листопада 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

День обіцяє бути важким

У п’ятницю, 17 листопада 2023 року, на багатьох чекають помилки, халтура і несправедливість, у той час як деякі інші навпаки нарешті зможуть побачити вихід зі складної ситуації.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на сімнадцятий день листопада. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Король мечів, перевернута Трійка пентаклів, перевернута Десятка мечів

Перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете найближчим часом керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та відсутність особливого бажання Ви можете філонити в різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Перевернута Десятка мечів

У звичайному положенні ця карта прогнозує лихо, яке може обвалитися громом серед ясного неба. Однак перевернута Десятка мечів обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.