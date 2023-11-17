Допоможе дзеркало або металева миска: як легко освітити кімнату за допомогою свічки

Методи є досить очевидними

Відключення світла під час війни може бути дуже часто. В таких випадках треба запастись свічками і є деякі лайфхаки, як продовжити їх "життя". Однак якщо вдома вона лише одна, то є декілька методів, як за допомогою неї отримати максимум світла в кімнаті.

Що потрібно зробити, аби в кімнаті було світло лише з однією свічкою, пише видання "Апостроф". Є 4 правила, які треба виконати.

Які є правила для збільшення світла

Запалену свічку потрібно ставити в глибоку металеву миску — це не тільки вбереже від пожежі, але і полум'я, відбиваючись від металу, дасть більше світла.

Свічку треба ставити навпроти дзеркала. Велика кількість світлих і відбивних поверхонь біля полум'я забезпечить яскравіше освітлення.

Також краще світить свічка, розташована на висоті. Крім того, її не повинні загороджувати стіни та меблі.

Не варто розташовувати свічку на протягу — полум'я буде уривчастим, а освітлення неякісним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про у домашніх умовах зробити ліхтар. Саморобний пристрій світитиме протягом пів року.