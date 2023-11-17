Допоможе дзеркало або металева миска: як легко освітити кімнату за допомогою свічки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Методи є досить очевидними
Відключення світла під час війни може бути дуже часто. В таких випадках треба запастись свічками і є деякі лайфхаки, як продовжити їх "життя". Однак якщо вдома вона лише одна, то є декілька методів, як за допомогою неї отримати максимум світла в кімнаті.
Що потрібно зробити, аби в кімнаті було світло лише з однією свічкою, пише видання "Апостроф". Є 4 правила, які треба виконати.
Які є правила для збільшення світла
- Запалену свічку потрібно ставити в глибоку металеву миску — це не тільки вбереже від пожежі, але і полум'я, відбиваючись від металу, дасть більше світла.
- Свічку треба ставити навпроти дзеркала. Велика кількість світлих і відбивних поверхонь біля полум'я забезпечить яскравіше освітлення.
- Також краще світить свічка, розташована на висоті. Крім того, її не повинні загороджувати стіни та меблі.
- Не варто розташовувати свічку на протягу — полум'я буде уривчастим, а освітлення неякісним.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про у домашніх умовах зробити ліхтар. Саморобний пристрій світитиме протягом пів року.