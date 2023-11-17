До нещастя в житті: що заборонено робити в День Григорія Чудотворця 17 листопада

У народі святому дали ім’я Зимоуказівника

У п’ятницю віряни вшановують пам’ять Григорія Чудотворця, відомого богослова та єпископа Неокесарійського. Згідно з новоюліанським календарем, з 2023 року свято відзначатиметься щорічно 17 листопада, тоді як раніше воно випадало на 30 листопада.

У народі Григорія назвали Зимоуказівником, оскільки ця дата знаменувалася приходом холодів. Зазвичай до цього дня поверхня землі вкривалася легким покровом снігу. Наші пращури влаштовували різні розваги, веселилися, але й просили святого затримати зиму довше, щоб забезпечити хороший урожай.

Нагадаємо, що цього року з 15 листопада розпочався 40-денний Різдвяний піст. Попри суворі правила та помірність у харчуванні, у День Григорія Чудотворця зустрічали гостей, а також відвідували родичів та друзів. Харчування було скромним, але глибокі розмови компенсували відсутність вишуканості на столі.

Що не можна робити 17 листопада

Незаміжнім дівчатам і неодруженим чоловікам одягати чужі обручки — до нещастя в житті.

Вирушати в далеку дорогу — поїздка може обернутися лихом.

Відстригати волосся — разом із ним можна скоротити своє життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського. Тепер українці святкують великі церковні свята із фіксованими датами разом із європейцями.