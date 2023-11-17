Ці п’ять ефектних прийомів стилю для осінніх образів притягнуть до вас усі погляди (фото)
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Ви будете ефектно виділятися із загальної маси
Мода — це справді потужний інструмент для вираження вашої індивідуальності та підвищення впевненості у собі в будь-якій ситуації. Ви можете ретельно вибирати модні тренди, що надихають, комбінувати і поєднувати предмети одягу.
Таким чином ви відкриваєте дивовижні вбрання та створюєте образ, який змушує вас почуватися найкращим чином. Стиліст Марина Фадєєва у своєму фотоблозі в Instagram зібрала кілька ідей, щоб додати родзинку в осінні луки.
Що одягнути, щоб виглядати стильно – 15 луків
Мають чудовий вигляд і восени, і взимку:
- Фактурний верхній одяг. Поєднуйте шубу-дафлкот чи текстурне пальто міді з денімом.
- Червоний акцент. Цей колір – головний тренд осінньо-зимового сезону, який яскраво підкреслить вашу індивідуальність.
- Біла футболка. Як перший шар багатошарового образу вона зробить легкий акцент у вашому образі.
- Пов’язаний на плечі светр. Стильно та модно завжди.
- Біла сумка. В осінніх образах цей акцент додасть яскравості похмурим дням.
Який прийом вам сподобався найбільше? Особливо приємно, що ці стильові хитрощі відмінно впишуться як осінні, так і зимові луки.
До речі, ви можете експериментувати з фактурою та кольором. Якраз недавно ми з’ясували, які модні кольори 2024 року в одязі визначив Інститут кольору Pantone на основі показів Тижня моди в Нью-Йорку.