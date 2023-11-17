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Ці п’ять ефектних прийомів стилю для осінніх образів притягнуть до вас усі погляди (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Додайте родзинку в осінні луки
Додайте родзинку в осінні луки. Фото Freepik

Ви будете ефектно виділятися із загальної маси

Мода — це справді потужний інструмент для вираження вашої індивідуальності та підвищення впевненості у собі в будь-якій ситуації. Ви можете ретельно вибирати модні тренди, що надихають, комбінувати і поєднувати предмети одягу.

Таким чином ви відкриваєте дивовижні вбрання та створюєте образ, який змушує вас почуватися найкращим чином. Стиліст Марина Фадєєва у своєму фотоблозі в Instagram зібрала кілька ідей, щоб додати родзинку в осінні луки.

Що одягнути, щоб виглядати стильно – 15 луків

Мають чудовий вигляд і восени, і взимку:

  • Фактурний верхній одяг. Поєднуйте шубу-дафлкот чи текстурне пальто міді з денімом.
Верхній одяг фактурний
  • Червоний акцент. Цей колір – головний тренд осінньо-зимового сезону, який яскраво підкреслить вашу індивідуальність.
Червоний шарф або светр
  • Біла футболка. Як перший шар багатошарового образу вона зробить легкий акцент у вашому образі.
Біла футболка під низ
  • Пов’язаний на плечі светр. Стильно та модно завжди.
светр, що пов’язаний на плечі
  • Біла сумка. В осінніх образах цей акцент додасть яскравості похмурим дням.
Біла чи світла сумка

Який прийом вам сподобався найбільше? Особливо приємно, що ці стильові хитрощі відмінно впишуться як осінні, так і зимові луки.

До речі, ви можете експериментувати з фактурою та кольором. Якраз недавно ми з’ясували, які модні кольори 2024 року в одязі визначив Інститут кольору Pantone на основі показів Тижня моди в Нью-Йорку.

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#Мода #Тренд