Ці п’ять ефектних прийомів стилю для осінніх образів притягнуть до вас усі погляди (фото)

Ви будете ефектно виділятися із загальної маси

Мода — це справді потужний інструмент для вираження вашої індивідуальності та підвищення впевненості у собі в будь-якій ситуації. Ви можете ретельно вибирати модні тренди, що надихають, комбінувати і поєднувати предмети одягу.

Таким чином ви відкриваєте дивовижні вбрання та створюєте образ, який змушує вас почуватися найкращим чином. Стиліст Марина Фадєєва у своєму фотоблозі в Instagram зібрала кілька ідей, щоб додати родзинку в осінні луки.

Що одягнути, щоб виглядати стильно – 15 луків

Мають чудовий вигляд і восени, і взимку:

Фактурний верхній одяг. Поєднуйте шубу-дафлкот чи текстурне пальто міді з денімом.

Червоний акцент. Цей колір – головний тренд осінньо-зимового сезону, який яскраво підкреслить вашу індивідуальність.

Біла футболка. Як перший шар багатошарового образу вона зробить легкий акцент у вашому образі.

Пов’язаний на плечі светр. Стильно та модно завжди.

Біла сумка. В осінніх образах цей акцент додасть яскравості похмурим дням.

Який прийом вам сподобався найбільше? Особливо приємно, що ці стильові хитрощі відмінно впишуться як осінні, так і зимові луки.

До речі, ви можете експериментувати з фактурою та кольором. Якраз недавно ми з’ясували, які модні кольори 2024 року в одязі визначив Інститут кольору Pantone на основі показів Тижня моди в Нью-Йорку.