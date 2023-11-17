Через цю помилку ви прибираєте двічі: як не варто робити

Наведення ладу у квартирі забирає у господинь чимало часу

Здавалося б — прибирання проводилося буквально вчора, а вже на меблях можна помітити пил, на підлозі видно розводи, які легко можна прибрати завдяки простому трюку, а на дзеркалі звідкись взялися відбитки пальцем.

Іноді приміщення може швидко забруднюватись через недотримання правил прибирання. Про що йдеться, повідомляють "Бєлновини".

Як правильно прибирати у будинку

Так, варто запам’ятати лише одне правило, щоб будинок був чистим якомога довше: "Прибирання треба проводити зверху донизу"

Це означає, що не потрібно спочатку пилососити, а потім витирати пил. Вся річ у тому, що найдрібніші частинки пилу, що збираються на високих меблях, осідають на предметах, розташованих нижче, а також на підлозі.

Саме тому важливо розпочати прибирання з видалення павутиння в кутах кімнати, потім розпочинати протирання верхньої частини шаф та жалюзі. А далі вже можна протирати столи та тумбочки.

Пилососити килим і мити підлогу необхідно в останню чергу. Таким чином, час, витрачений на прибирання, буде ефективним, а приміщення довше залишатиметься чистим.

А якщо ви помітили розводи на вікнах, рекомендуємо дізнатися, як зробити так, щоб вікна блищали до весни. Використання в процесі миття доступних інгредієнтів допоможе зробити так, щоб бруд та пил не затримувалися на склі.