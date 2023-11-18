Неприємний запах з раковини зникне миттєво: два екозасоби допоможуть розв'язати проблему

Іноді запах з раковини на кухні мож бути дуже неприємним

Іноді через попадання залишків їжі до зливу раковини на кухні, може утворювати неприємний запах. Якщо в раковині немає засмічення, яке можна усунути всього за пару хвилин, то з проблемою можна впоратися за допомогою екозасобів, що є в кожному домі.

На це не знадобиться багато часу і навіть дорогу хімію не доведеться купувати. А лайфхаком із нами поділилися на порталі "Бєлновини".

Як позбутися неприємного запаху з раковини

Займатися очищенням раковини необхідно регулярно, незалежно від того, чи є звідти неприємний запах, чи поки що ні. Адже сіточки не завжди можуть врятувати від потрапляння шматочків їжі до зливу. Тому профілактика також не завадить.

Найпростішим методом розв'язання проблеми є використання доступних продуктів — соди та оцту.

Для цього необхідно взяти половину склянки соди та висипати у раковину, почекати 15 хвилин. Після цього вилити туди половину склянки оцту і почекати знову близько 15 хвилин.

Увага! Під час процедури необхідно одягнути медичну маску та гумові рукавички. У приміщенні не повинно бути живих істот, а вікна мають бути відчинені для провітрювання.

Потім у злив потрібно влити кілька склянок гарячої води. Засіб допомагає видалити залишки їжі та жиру, які є джерелами неприємного запаху.

Така хитрість допоможе не тільки розв'язати проблему з неприємним запахом, але й усунути засмічення легкого ступеня.

А якщо на вашій обробній дошці залишаються неприємні запахи, рекомендуємо скористатися ефективними та недорогими підручними засобами за порадою "Телеграфа". Завдяки їм піде не лише запах, а й знищаться бактерії.