Не поспішайте виливати розсіл від консервації: як ще його можна використовувати

Органічні кислоти, що містяться в розсолі, можуть роз’їдати навіть іржу.

Після того, як ви з’їсте смачні консервовані помідори або солоні огірки, не поспішайте виливати розсіл. Цю рідину можна повторно використовувати для чищення чайника.

Органічні кислоти, що містяться в розсолі, здатні роз’їдати накип і навіть іржу. Лайфхаком поділилися на порталі "Бєлновини".

Як використовувати розсіл від консервації

Перш ніж налити огірковий або томатний розсіл у чайник, його спочатку необхідно пропустити через сито або марлю, щоб позбутися спецій та маленьких шматочків овочів.

Після цього рідину можна сміливо наливати у чайник та кип’ятити. Вже після першої такої процедури стане помітно, що шар накипу значно зменшився. Для посилення ефекту можна залишити чайник до повного остигання та ще раз повторити процедуру.

Після цього, не забудьте вилити розсіл із чайника та ретельно його вимити. А потім ще раз прокип’ятити воду і вилити.

Раніше ми писали, що позбутися накипу в чайнику може також допомогти коли. Вона чудово справляється із проблемою, а після очищення чайник знову стане, як новий.