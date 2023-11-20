Прикмети в Проклів день: що не можна робити 20 листопада, щоб уникнути горя

Цей день вважається сприятливим для розв'язання старих проблем

У перший день тижня, 20 листопада, у православній церкві за новоюліанським календарем (раніше 3 грудня) згадують про архієпископа Константинопольського Прокла. У народному календарі відзначається Проклів день. Наші пращури молилися святому Проклу, просячи його підтримки у сімейних справах.

Проклів день вважається вдалим для примирення та розв'язання старих проблем. У цей період можна сміливо розпочинати ремонт, оскільки справи будуть йти на підйом, і ваше житло миттєво зазнає позитивних змін. Традиційно цього дня також заведено позбавлятися старих меблів як символу того, що справи підуть у гору.

У народі вірили, що з цього дня починають прокидатися злі духи, які прагнуть завдати людям великої шкоди. У зв’язку з цим, перед відходом до сну, у Проклів день віряни проводили обряд освячення святою водою і потім хрестили всі щілини у своїй оселі.

Що не можна робити 20 листопада

Веселитись, влаштовувати галасливі посиденьки — до скандалів.

Поспішати, а також у справах — до горя та фатальних помилок.

Лягати спати зарано — налякає вночі злий дух.

Раніше ми розповідали, чим відрізняється новий юліанський календар від юліанського і що перехід на новий календар означає для українців. Зазначимо, українське духовенство не стало робити примусовим перехід і нав’язувати новий церковний календар — право використовувати старий стиль збереглося.