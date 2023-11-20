Геніальний лайфхак: як за допомогою шкарпеток почистити жалюзі

За допомогою цієї ідеї ви почистите ваші жалюзі за лічені хвилини

Є багато способів наведення чистоти. Якщо ж у вас десь завалялися старі шкарпетки, то не поспішайте їх викидати: з їх допомогою ви можете легко очистити кожну ламелю жалюзі, що забруднилися.

Це стає дажу простим, якщо слідувати кільком добрим порадам, про які розповів "Главред". Користуючись ними, вже через короткий час ви зможете насолоджуватися виглядом чистих жалюзі та дихати свіжим повітрям.

Як почистити дуже брудні жалюзі старою шкарпеткою

Підготовка: знайдіть шкарпетку. Найкраще, якщо вона буде з матеріалу, який добре притягує пил – наприклад, з бавовни.

Приготуйте миючу суміш: наприклад, це може бути суміш просто з теплої води та рідкого мила. Змішайте їх у мисці або відрі та перемішайте до того, як з’явиться піна.

Приготуйте шкарпетку: надягніть її на руку, як рукавичку, і перевірте, що вона добре просочилася.

Очистіть жалюзі: протріть кожну ламель, починаючи згори донизу. Шкарпетка повинна зібрати пил і бруд. Обов’язково чистіть обидві сторони ламелей.

Прополощіть і повторіть: якщо шкарпетка брудна, промийте її і протирайте жалюзі доти, доки вони не стануть чистими.

Сушка: після цього ви можете використовувати суху шкарпетку, щоб протерти вологі частини жалюзі – це допоможе позбавитися водних плям.

Чи підходить це для всіх видів жалюзі

Найкраще подібний лайфхак підійде для вінілових жалюзі та жалюзі з натурального дерева, проте тоді потрібно стежити, щоб не зіпсувати деревину від надмірної кількості води. У такому випадку можна використовувати лише злегка вологу шкарпетку і витирати ламелі відразу після чищення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як врятувати дім від плісняви. Для цього варто всього-навсього при пробудженні відкинути ковдру та відчинити вікно в кімнаті.