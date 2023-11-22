Що заборонено робити у Прокопів день 22 листопада, щоб не залишитися без грошей

З цього дня раніше дороги вже покривав білосніжний сніг

У середу, 22 листопада (раніше 5 грудня), християни вшановують пам’ять святого мученика Прокопія Кесарійського, який народився у III столітті. Цей святитель, який мав дар чудотворення, зробив значний внесок у розвиток православ’я, залучаючи безліч послідовників. Також у цей день відзначається Посвято Введення у храм Пресвятої Богородиці. У народному календарі це свято відоме як день Прокопа.

За старих часів в цей день люди надавали особливого значення дорогам. Зазвичай до 22 листопада формувався хороший проїжджий шлях снігом, тому на території Київської Русі починали очищати дороги, забезпечуючи вільний прохід і пересування.

Також вважалося, що дорога може принести людині як величезне щастя, і горе. Тому, щоб зберегти удачу цього дня, люди намагалися поводитися в дорозі пристойно та спокійно.

Що не можна робити 22 листопада

Давати в борг воду та муку – до голоду.

Відмовляти в милостині — можна надовго залишитися без грошей.

Лихословити, пліткувати — до хвороб.

Довго дивитись у вічі співрозмовнику — розмова завершиться серйозною сваркою.

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