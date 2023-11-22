Прививаємо смак з дитинства: 5 відмінних нових книг для найменших від українських авторів

Ці книги допоможуть дитині розважитись і краще розуміти свої емоції

Історія ясно показує, наскільки важливо з дитинства прививати дітям любов до своєї мови та культури, і читання з дітьми гарних книг українською може допомогти наступному поколінню стати більш усвідомленим. "Телеграф" обрав для вас п’ять нових книг для дітей, написаних українськими авторами.

1. "Казка про чарівний віхтик", Сергій Куленко. Ця книжка підійде для дітей від 3 років, у ній лише 20 сторінок із чудовими ілюстраціями, на яких розповідається про чарівний віхтик, яким фея щовечора протирала ліхтарі в лісі, щоб звіряткам було затишніше, поки його не вкрали. Виявилося, шершні викрали його, щоб замаскуватися під світлячків і напасти на бджолиний вулик, тому лісові жителі об’єднуються перед ворогом, щоб разом дати йому відсіч, і звичайно ж добро перемагає.

2. "Ці яблука вигадав геній!", Оксана Лущевська. У цій книжці 24 сторінки, вона підходить для дітей від 5 років і розповідає про винахідника-садівника Левка Симиренка, як він ріс із мрією створити найсмачніші яблука у світі, і зміг домогтися визнання в Європі незважаючи на всі негаразди.

3. "Хоробрі казки", Ірина Виговська. Це 80-сторінков добірка казок підійде для читачів віком від 5 років. У ній міститься 12 казок для проговорювання таких складних для дітей емоцій як смуток, тривога, страх, невпевненість тощо. Над казками допомагала працювати психологиня Маріанна Новаковська і вони допоможуть дітям краще розуміти свої почуття, особливо під час війни.

4. "Ангел на ймення Грушка", Зоряна Живка. Це 36-сторінкова книжка, яка розповість дітям віком від 6 років про таку складну тему як Голодомор, при цьому зробить це обережно та акуратно. У центрі подій буде школярка, яка дізнаватиметься від бабусі, чому всі так трепетно ставляться до хліба, або чому деякі люди похилого віку не вміють читати. Це чудовий приклад чесної розмови з дитиною про складне.

5. "Хто такі котулаки", Галина Ткачук. Це фантастична повість на понад сотню сторінок, яка може потішити дітей віком від 7 років. В основі її лежать легенди давнього Києва та околиць, і чудовий світ, який дуже схожий на наш, але відрізняється. Зокрема, там є село, де мешкають відьми та відьмаки, які знають, як перетворюватися на звірів. Цій майстерності можуть навчитися і діти, якщо знайдуть дорослого, який забажає це зробити, — і близнюки Лев та Мирчик сповнені бажання досягти цієї мети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав про нові захоплюючі книжки для дорослих про вбивства, богів та переслідування, які також можуть вам сподобатися.