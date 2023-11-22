Десята річниця Революції Гідності: як відмічали українські зірки

Революція Гірності кардинально поміняла свідомість українців

Вчора, 21 листопада, минуло десять років з початку Революції Гідності. Цього дня на Майдані Незалежності у столиці України розгорілися масові протести, які кардинально поміняли політичну ситуацію в нашій державі.

Українці у своїх соціальних мережах згадували початок Революції та вшановували пам’ять загиблих активістів. Про буремні часи висловилися і українські зірки, про що розповідає "Телеграф".

Цього року українці відзначали річницю Революції Гідності в непростих умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну. Десять років тому на центральній площі України протестувальники висловили чітку позицію. Вони виступили проти рішення тогочасних очільників України заморозити процес євроінтеграції та розвернутися в бік країни-терористки.

Сергій Жадан

"Добре пам’ятаю осінь 2013-го. Відчуття того, що ми всі підійшли до якоїсь межі. І далі слід або відступитись назад, або зробити крок у невідоме. Відчуття було не надто комфортне. Пам’ятаю, далеко не всі вірили в те, що українці зважаться відстоювати свої Гідність і Свободу — власне, ці слова тоді не промовлялися, говорилося більше про політику. Хоча справа від початку була не в політиці. Пам’ятаю скепсис експертів, ліниву й цинічну самовпевненість влади. Перші тижні харківського майдану. Людей було не надто багато, як на півторамільйонне місто, але люди ці викликали повагу, оскільки, знову ж таки, наділені були почуттями гідності і свободи", — згадав Сергій Жадан та опублікував світлину з харківського Майдану.

Руслана

"Майдан дозволив втримати Україну. Витримати все. І не втратити свою землю. Майдан відкрив таємницю нашої особливості українців: коли ми разом і коли ми творимо світло, ми непереможні", — висловилася переможниця "Євробачення-2004" Руслана.

Святослав Вакарчук

"Гідність та Свобода. Для нас це не просто слова. За них віддали життя Герої Небесної сотні. За них відають життя наші брати та сестри і сьогодні. Це не просто слова — це наші цінності. За них ми боремось. З ними Переможемо! З Днем Гідності та Свободи! Слава Україні!", — звернувся до українців співак Святослав Вакарчук.

Марічка Падалко

"З Днем свободи та гідності! 10 років боротьби, яка насправді триває століттями. Вдячність всім, хто не втомлюється, вічна пам’ять тим, хто поклав в цій боротьбі своє життя. Стоїмо!", — оптимістично висловилася телеведуча Марічка Падалко та оприлюднила світлину з чоловіком Єгором Соболєвим, який нині захищає Україну у ЗСУ.

Лілія Ребрик

"День Гідності і Свободи. Не два роки, не десять — а всю нашу історію ми боремось за гідність і свободу. За нашу волю, мову, минуле, теперешнє і майбутнє. Дякую тим, завдяки кому в нас є сили на цю боротьбу. Завдяки кому ми вже гідні і свободні", — пригадала телеведуча Лілія Ребрик.

Христина Соловій

"Без Революції Гідності не виникло б і мене як української артистки. Саме тоді я відчула свободу і сміливість витворювати з нашої пісенності свою творчість, і нести її вам крізь усе життя. Як тоді, так і зараз, ми маємо лишатися єдиними, щоб досягнути своєї мети. Відкинути нещирість, розбрат та пропаганду. Заради людей, які віддали життя, щоб на світовій мапі засяяло сонце України", — вважає співачка Христина Соловій.

Раніше ми писали про реальні кроки України на шляху до ЄС.