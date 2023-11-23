Музичні прем’єри листопада: що варто обов’язково послухати (відео)

У листопаді вийшло чимало яскравих хітів

Нещодавно ми писали про масштабне шоу знаменитого оркестру НАОНІ, а сьогодні хочемо запропонувати вам низку яскравих музичних прем’єр від українських знаменитостей. Зірки не сидять склавши руки, а продовжують випускати нові хіти навіть в умовах війни.

Музика – це панацея для душі, яка дає змогу розслабитися та відволіктися від нагальних життєвих завдань. Тож "Телеграф" зібрав нові треки, які вийшли у листопаді.

Без Обмежень – "Хто я"

Це відео розповідає нам, як людське життя вмить помінялося. Та попри те, що люди не мають впевненості у завтрашньому дні, кожен намагається робити усе можливе на своєму місці. "І ми точно знаємо, що після нашої перемоги, буде міцна, вільна та незалежна держава", – переконаний фронтмен гурту Сергій Танчинець.

У кліпі проникливо зображені люди та реалії війни

Wellboy – "Обняв-припідняв"

Український артист Wellboy презентував пісню "Обняв-припідняв". Це історія, яка розкриває непрості відносини між чоловіком та жінкою. Інколи заради грошей і слави, люди готові переступити через почуття.

Wellboy розповідає історію двох людей

KOZAK SIROMAHA feat. KALUSH – "Сіромаха"

Сіромаха – це вовк-одинак, який мешкає в гаю чи в полі. Так само і головний герой любить самотність, живе біля порогів Дніпра в історично козацькому поселенні Таромське. Він присвятив себе не пустим розмовам, а молитві. Сіромаха наслідує традиції своїх предків та занурює нас в українську культуру.

Артисти вміло поєднують минуле та сучасне

ZLATA OGNEVICH – "Віддаю"

Українська співачка вразила публіку новим треком "Віддаю", який є дуже відвертим. Ця пісня стала першим синглом із майбутнього однойменного мініальбому, який незабаром почують слухачі. "Віддаю" – це розповідь про неймовірне кохання, яке переповнює серце. Віддача і відвертість – основні теми цього треку. Артистка переконує: "Коли любиш, то немає слова ні".

Артистка відверто розповідає про кохання

Bloom Twins – "Pretty In Pink"

Український дует Bloom Twins, який наразі займається творчістю в Лондоні, презентує новий сингл "Pretty in Pink" із майбутнього мініальбому. Це зухвалий гімн для тих, хто наважується прийняти непередбачуваність життя.

Дівчата зухвалі та драйвові

Анна-Марія Герман та Михайло Хома (DZIDZIO) – "Ліхтарики"

DZIDZIO зробив особливий подарунок на день народження десятирічній незрячій волонтерці зі Львівщини Анні-Марії, подарувавши їй пісню "Ліхтарики". Анна-Марія є дуже обдарованою дівчинкою, яка, співаючи в храмах і на вулицях, зібрала понад два мільйони гривень на потреби української армії. Українські військові надіслали Хомі посилання на новинний сюжет, де Анна-Марія розповідала про свою мрію – зустрітися з артистом. В день народження дівчинки Михайло Хома подарував їй пісню "Ліхтарики". Дівчинка попросила знаменитість заспівати разом із нею, і той, звісно, не зміг відмовити.

Михайло Хома з дівчинкою створили зворушливий хіт, запаливши "Ліхтарики" в серцях

SHADU – "Якщо збожеволіє весь світ"

Українська артистка Shadu презентує трек на прохання українських бійців.

"Написати текст пісні мені допомогла моя шанувальниця! Це величезне щастя бути на одній хвилі зі своїми людьми! Я шалено вдячна нашим ЗСУ, нашим героям за те, що у мене є така можливість – жити, писати музику, збирати кращу аудиторію своїх людей на землі! Першим як завжди пісню почула моя мама! До речі, пісня виходить майже в її день народження!" – наголосила Shadu.

Артистка закликає берегти мрії

Раніше "Телеграф" писав, що Вєрка Сердючка зірвала шквал аплодисментів в Амстердамі. Зірка нагадала про війну в Україні.