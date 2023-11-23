Зимовий манікюр: оригінальні ідеї для вишуканих модниць (фото)

Варіантів зимового манікюру дуже багато, все залежить від смаку та настрою

Відчути себе королевою та вдало доповнити свій образ може будь-яка жінка. А взимку варто не забути про доречний дизайн своїх нігтиків за допомогою гель-лаку, який захищає тонкі та ламкі нігті, це дуже надійний спосіб зміцнити їх та прикрасити.

"Телеграф" пропонує різні варіанти манікюру, які гарно вплетуться у ваш зимовий образ. Узимку традиційно пастельні відтінки займають першість в дизайні манікюру.

Теплий зимовий

Для дівчат, які все-таки обирають класичний стиль та не дуже полюбляють яскраві кольори – білий або молочний варіанти манікюру – саме те, що потрібно. Такі нігті мають природній вигляд та підійдуть під будь-який одяг та натрій.

Ніжно і ненав'язливо

Яскравий червоний

Відтінки червоного кольору популярні і будь-яку пору року. А взимку він асоціюється із яскравими кульками на ялинці, пакунками червоного кольору, шкарпетками-торбинками для сюрпризів.

Червоний завжди в моді

Смугаста карамель

Нігтики карамельного кольору також гармонійно вписуються у зимові варіанти. Однотонні, смугасті, з оленями, сніжинками – завжди мають красивий вигляд. Кольори кави з молоком подарують відчуття затишку та комфорту.

Олені на карамельному тлі - доволі оригінально

Оксамитовий чорний

Якщо ви бажаєте контрасту, то спробуйте чорний колір нігтів. На такому тлі світлі та блискучі сніжинки матимуть святковий вигляд. Та нагадуватимуть, що ось-ось і свято постукається у вам дім.

Чорний і смугастий - красиво

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