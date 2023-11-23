Зимовий манікюр: оригінальні ідеї для вишуканих модниць (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 576
Варіантів зимового манікюру дуже багато, все залежить від смаку та настрою
Відчути себе королевою та вдало доповнити свій образ може будь-яка жінка. А взимку варто не забути про доречний дизайн своїх нігтиків за допомогою гель-лаку, який захищає тонкі та ламкі нігті, це дуже надійний спосіб зміцнити їх та прикрасити.
"Телеграф" пропонує різні варіанти манікюру, які гарно вплетуться у ваш зимовий образ. Узимку традиційно пастельні відтінки займають першість в дизайні манікюру.
Теплий зимовий
Для дівчат, які все-таки обирають класичний стиль та не дуже полюбляють яскраві кольори – білий або молочний варіанти манікюру – саме те, що потрібно. Такі нігті мають природній вигляд та підійдуть під будь-який одяг та натрій.
Яскравий червоний
Відтінки червоного кольору популярні і будь-яку пору року. А взимку він асоціюється із яскравими кульками на ялинці, пакунками червоного кольору, шкарпетками-торбинками для сюрпризів.
Смугаста карамель
Нігтики карамельного кольору також гармонійно вписуються у зимові варіанти. Однотонні, смугасті, з оленями, сніжинками – завжди мають красивий вигляд. Кольори кави з молоком подарують відчуття затишку та комфорту.
Оксамитовий чорний
Якщо ви бажаєте контрасту, то спробуйте чорний колір нігтів. На такому тлі світлі та блискучі сніжинки матимуть святковий вигляд. Та нагадуватимуть, що ось-ось і свято постукається у вам дім.
Раніше "Телеграф" писав про яскраві ідеї новорічних образів. Варіантів новорчіного гардеробу — безліч.