День святої Катерини 24 листопада: не робіть цього, якщо не хочете втратити удачу

Сьогодні святкується Катеринин день, який також називають Катерина Санниця

Раніше у православних храмах відзначали пам’ять Катерини Олександрійської 7 грудня, але через перехід на новоюліанський календар свято також переходить на нову дату — 24 листопада.

Катерина — це мучениця, яка жила на перетині III та IV століть, розповсюджувала християнську віру серед язичників. У народному календарі цей день відомий як Катеринин день, також відоме свято Катерина Санниця.

Цього дня жінки зверталися до Катерини з проханням про благословення для сімейного щастя, шануючи святу як заступницю кохання та сімейного благополуччя. В минулому 24 листопада дівчата ворожили на свого майбутнього чоловіка та збиралися на "вечорниці".

Для того, щоб швидше зустріти своє кохання, дівчатам важливо відвідати вранці церкву і піднести молитву перед іконою святої Катерини. Цей день припадає на Різдвяний піст, тому його відзначають скромно і без зайвого галасу.

Що не можна робити 24 листопада

Займатися ремонтом старого взуття — втратите надію на добробут.

Одягати нове взуття — до подружньої зради.

Підмітати підлогу — можна "вимести" з дому удачу та сімейний спокій.

Раніше ми публікували календар церковних свят. У листопаді православні віряни відзначатимуть п’ять важливих релігійних дат.