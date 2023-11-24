На піку стилю: топ-10 популярних трендів манікюру, які потрібно спробувати цього сезону (фото)

Виберіть свій дизайн на будь-які нігті та для будь-якого випадку

Щоб підтримувати хорошу гігієну нігтів і одночасно бути в тренді, важливо бути в курсі, особливо коли йдеться про сучасні тенденції модного манікюру. Є багато варіантів, щоб надихнутися найпопулярнішими ідеями цього сезону. Потрібно тільки вибрати правильний стиль та колір, і ваші красиві нігті будуть готові говорити про високу моду.

Модні тенденції манікюру сезону осінь-зима 2023

У списку популярних стилів для нігтів цього сезону — як класичний френч, так і вишуканий стиль французького скла. Стиль тонких французьких нігтів виглядає дуже елегантно, і це ідеальний вибір для будь-якої пори року.

Мінімалізм у дизайні нігтів залишається на піку популярності вже деякий час. Нюдовий манікюр – це елегантність та простота без надмірних зусиль для отримання вишуканого вигляду. Ніжний лак для нігтів виглядає свіжо з будь-якою моделлю та задовольнить ваші потреби у будь-якому випадку, незалежно від того, чи хочете ви повсякденного, чи офіційного стилю.

Вибір оксамитових нігтів або хромованого дизайну буде чудовим способом підкреслити свою індивідуальність. Просто спробуйте додати металевий відтінок до вашого манікюру та насолоджуйтесь своїм красивим блискучим стилем нігтів.

Довгі червоні нігті прекрасні тому, що вони ніжні для очей і романтичні у відтінках. Вони найкраще підходять до вашого вбрання в особливих випадках у вашому житті. Ви можете прикрасити свої червоні нігті блискітками й ви станете зіркою вечора.

Молочно-білий – популярний колір нігтів цього сезону, який завжди буде в тренді завдяки своїй простоті. Найкраще в цьому стилі полягає в тому, що молочно-білий колір надає вашим нігтям подовженого ефекту. Нижче ви побачите кілька елегантних способів зробити молочно-білі нігті.

І звичайно, на піку стилю залишаються розплавлені металеві нігті, а також 3D-стиль нігтів. Гра текстур та відтінків додасть градус стилю у ваш образ.

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