Місячний календар стрижок на грудень: найсприятливіші та несприятливі дні (інфографіка)

Виберіть вдалу дату для візиту до перукаря

Різні фази Місяця по-різному впливають на організм людини. Езотерики кажуть, що в повний місяць і на молодик не можна робити певні речі, щоб не спрямувати енергію в негативний бік. А майстри зачісок і фарбування впевнені в тому, що волосся їх клієнтів по-різному поводиться після стрижки залежно від того, в яку місячну фазу був здійснений візит.

Щоб скласти свій б’юті-план на місяць залежно від впливу Місяця, ознайомтеся з календарем на грудень. Ми підготували для вас інфографіку окремо за всіма процедурами з волоссям.

Коли краще стригтися у грудні 2023 року

Сприятливих днів у першому місяці зими буде п’ять – це 14-15 грудня та 22-24 грудня включно. У вдалі дні ваше волосся після стрижки буде слухняним, рости не надто швидко, а його здоров’я покращиться.

Нейтральних днів налічується шість – це 4-6 грудня, 25-26 грудня, а також 31 грудня. У ці дати яскраво вираженого впливу Місяця, який може в той чи інший бік позначитися на результаті стрижки, не очікується. Інші числа в грудні вважаються невдалими для стрижки, оскільки припадають на спадний Місяць або дні енергетичних сплесків.

Місячний календар для стрижки у грудні 2023

Коли краще фарбуватися у грудні 2023 року

Вдалих днів для фарбування буде сім — 14-15, 22-26 грудня. Нейтральних днів налічується дев’ять і несприятливих – 15 дат.

Місячний календар для фарбування на грудень 2023

У які дні краще робити завивку волосся по Місяцю у грудні

Для завивки найбільш сприятливими будуть 4, 5 та 6 грудня. А також 14-15, 22, 23, 24 та 31 грудня. Вісім днів нейтральних – 2-3, 16-17, 25-26 та 29-30 грудня, решта – невдалі.

Завивка, зроблена в "зелені" дні, триматиметься довше

Якщо ж ви вирішили зробити нову зачіску або навіть змінити імідж, Місяць підкаже, в які дати результат не змусить вас підстрибнути від несподіванки. Дивіться у нашій інфографіці вдалі та невдалі дні для експериментів.

Вдалих днів для нової зачіски у грудні буде сім

Змінювати імідж краще у ці дати

Раніше ми розповідали, коли найкраще стригтися по днях тижня. Виберіть відповідний для вас день, щоб результат виявився найкращим.