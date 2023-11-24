П’ять стильних теплих луків: як і з чим носити пуховик, щоб виглядати модно (фото)

Дотримуйтесь цих п’яти правил і будете на піку стилю

Щоб зимовий аутфіт виглядав у трендах сезону, важливо не тільки підібрати модну шапку, але й гармонійно поєднувати решту образу разом з верхнім одягом. Хоча багато людей, як і раніше, думають, що з пуховиком неможливо створити стильний і теплий образ.

Якщо ви думаєте, що належите до них, стиліст Матвій Калугін розвіє ваші сумніви. Фешн-експерт у своєму блозі в Instagram підкреслює, що минули ті часи, коли цей атрибут гардероба асоціювався лише зі спортом.

Що можна одягнути під пуховик — п’ять стильних луків

Сьогодні бренди пропонують максимально різноманітні моделі, якими можна доповнити найрізноманітніший стиль одягу. Подивіться на ці образи — між ними й справді мало спільного, крім того, що в кожному є пуховик! Головне, дотримуватись кількох правил і ваш образ завжди буде на висоті.

Порада 1. До довгої елегантної спідниці найкраще підбирати короткі та об’ємні пуховики, щоб створити гармонійні пропорції. У таких романтичних образах слідкуйте за тим, щоб на куртці не було:

спортивних елементів;

контрастних застібок;

затяжок;

великих кишень;

емблем.

Короткий пуховик із довгою спідницею створює романтичний образ

Порада 2. До сукні міді чудово підійде пуховик у такій самій довжині. Подібні образи максимально теплі та затишні, але при цьому не позбавлені жіночності.

Довгий пуховик поєднується з сукнею-міді

Порада 3. Які штани носити з пуховиком? Суворі та елегантні вбрання з костюмними штанами також можна доповнити курткою на пуху. Головна основа – вибирати моделі, які добре тримають форму та мають мінімалістичний дизайн. У цих поєднаннях добре спрацюють шкіряні, вовняні, вельветові пуховики.

До пуховика підходять і класичні штани

Порада 4. Легінси, що облягають, найкраще доповнювати максимально об’ємним пуховиком. Оптимальна довжина – до середини стегна.

Стильний образ створять легінси та білий пуховик

Порада 5. Пуховик та джинси — зрозуміле та банальне поєднання. Але і його можна зробити оригінальним, якщо пограти із силуетами та різноманітністю фактур!

Чим оригінальніший фасон, тим краще

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