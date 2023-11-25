Який светр вибрати на зиму: сім модних трендів, які зігріють та піднімуть настрій (фото)
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Реч має бути не лише теплою, а й модною
Светр — незамінна річ у зимовому гардеробі. Звичайно, він не зможе зробити вам всю зиму тепліше, але зручніше — легко. А ще м’яка улюблена річ може підняти вам настрій.
Стиліст Марина Фадєєва у своєму модному блозі в Instagram пропонує подивитися на найкращі моделі з тих, які актуальні цього сезону. Прокручуйте добірку і вибирайте ті фасони, які близькі вам за стилем. А можливо, ви вирішите поекспериментувати та придбаєте щось зовсім для себе нове.
Наймодніші светри сезону осінь-зима 2023-2024
- Оголені плечі — отже, це насамперед. Поки не почалися сильні морози, ви можете вразити уяву оточення цим стильним фасоном. Популярні як светри на одне плече, так і моделі, що відкривають обидва. У благородних сірих відтінках, теплих осінньо-коричневих чи класичних білих — молочних або слонової кістки — вибравши такий фасон, ви будете королевою стилю цієї зими.
- У чоловічому стилі — другий модний тренд. З широким рукавом або вузьким, у спокійних відтінках зимової гами такий светр ідеально впишеться у будь-який образ.
- Так-так, смужка знову на піку стилю. Щоб виглядати модно, вибирайте смужку однакової ширини.
- На блискавці. Теплі речі на блискавці мають чудовий вигляд та зручні у носінні. Популярна як велика в’язка, так і дрібна.
- Фасон поло. Класика, непідвладна часу, у холодних сірих чи трендових червоних відтінках стане чудовим вибором.
- Светри із мохера. Це не тільки дуже тепло, а й неймовірно затишно. Навіть у найнесподіваніших поєднаннях.
- Шотландський візерунок. Щоб акцентувати на цьому тренді, поєднуйте його з однотонними предметами гардероба.
Раніше ми розповідали, як легко розпрощатися зі стереотипом, що в зимовій куртці на пуху не можна виглядати модно. Стиліст показав, з чим носити пуховик, щоб бути стильною — просто подивіться.