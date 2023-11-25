Який светр вибрати на зиму: сім модних трендів, які зігріють та піднімуть настрій (фото)

Реч має бути не лише теплою, а й модною

Светр — незамінна річ у зимовому гардеробі. Звичайно, він не зможе зробити вам всю зиму тепліше, але зручніше — легко. А ще м’яка улюблена річ може підняти вам настрій.

Стиліст Марина Фадєєва у своєму модному блозі в Instagram пропонує подивитися на найкращі моделі з тих, які актуальні цього сезону. Прокручуйте добірку і вибирайте ті фасони, які близькі вам за стилем. А можливо, ви вирішите поекспериментувати та придбаєте щось зовсім для себе нове.

Наймодніші светри сезону осінь-зима 2023-2024

Оголені плечі — отже, це насамперед. Поки не почалися сильні морози, ви можете вразити уяву оточення цим стильним фасоном. Популярні як светри на одне плече, так і моделі, що відкривають обидва. У благородних сірих відтінках, теплих осінньо-коричневих чи класичних білих — молочних або слонової кістки — вибравши такий фасон, ви будете королевою стилю цієї зими.

У тренді светри з оголеними плечима. Фото: instagram.com/trendsarefriends

У чоловічому стилі — другий модний тренд. З широким рукавом або вузьким, у спокійних відтінках зимової гами такий светр ідеально впишеться у будь-який образ.

Чоловічий стиль у тренді цього сезону. Фото: instagram.com/trendsarefriends

Так-так, смужка знову на піку стилю. Щоб виглядати модно, вибирайте смужку однакової ширини.

У смужку – це модно. Фото: instagram.com/trendsarefriends

На блискавці. Теплі речі на блискавці мають чудовий вигляд та зручні у носінні. Популярна як велика в’язка, так і дрібна.

Тканина має бути щільною. Фото: instagram.com/trendsarefriends

Фасон поло. Класика, непідвладна часу, у холодних сірих чи трендових червоних відтінках стане чудовим вибором.

У тренді – червоний та сірий кольори. Фото: instagram.com/trendsarefriends

Светри із мохера. Це не тільки дуже тепло, а й неймовірно затишно. Навіть у найнесподіваніших поєднаннях.

Мохер створює відчуття затишку. Фото: instagram.com/trendsarefriends

Шотландський візерунок. Щоб акцентувати на цьому тренді, поєднуйте його з однотонними предметами гардероба.

Традиційна шотландська техніка в'язання фер-айл. Фото: instagram.com/trendsarefriends

Раніше ми розповідали, як легко розпрощатися зі стереотипом, що в зимовій куртці на пуху не можна виглядати модно. Стиліст показав, з чим носити пуховик, щоб бути стильною — просто подивіться.