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Який светр вибрати на зиму: сім модних трендів, які зігріють та піднімуть настрій (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Стильний фасон підкреслить вашу індивідуальність
Стильний фасон підкреслить вашу індивідуальність. Фото Freepik

Реч має бути не лише теплою, а й модною

Светр — незамінна річ у зимовому гардеробі. Звичайно, він не зможе зробити вам всю зиму тепліше, але зручніше — легко. А ще м’яка улюблена річ може підняти вам настрій.

Стиліст Марина Фадєєва у своєму модному блозі в Instagram пропонує подивитися на найкращі моделі з тих, які актуальні цього сезону. Прокручуйте добірку і вибирайте ті фасони, які близькі вам за стилем. А можливо, ви вирішите поекспериментувати та придбаєте щось зовсім для себе нове.

Наймодніші светри сезону осінь-зима 2023-2024

  • Оголені плечі — отже, це насамперед. Поки не почалися сильні морози, ви можете вразити уяву оточення цим стильним фасоном. Популярні як светри на одне плече, так і моделі, що відкривають обидва. У благородних сірих відтінках, теплих осінньо-коричневих чи класичних білих — молочних або слонової кістки — вибравши такий фасон, ви будете королевою стилю цієї зими.
Голі плечі модний светр
У тренді светри з оголеними плечима. Фото: instagram.com/trendsarefriends
  • У чоловічому стилі — другий модний тренд. З широким рукавом або вузьким, у спокійних відтінках зимової гами такий светр ідеально впишеться у будь-який образ.
Модний светр у чоловічому стилі
Чоловічий стиль у тренді цього сезону. Фото: instagram.com/trendsarefriends
  • Так-так, смужка знову на піку стилю. Щоб виглядати модно, вибирайте смужку однакової ширини.
Стильні светри в смужку
У смужку – це модно. Фото: instagram.com/trendsarefriends
  • На блискавці. Теплі речі на блискавці мають чудовий вигляд та зручні у носінні. Популярна як велика в’язка, так і дрібна.
Светр на блискавці знову в моді
Тканина має бути щільною. Фото: instagram.com/trendsarefriends
  • Фасон поло. Класика, непідвладна часу, у холодних сірих чи трендових червоних відтінках стане чудовим вибором.
Светр у стилі поло
У тренді – червоний та сірий кольори. Фото: instagram.com/trendsarefriends
  • Светри із мохера. Це не тільки дуже тепло, а й неймовірно затишно. Навіть у найнесподіваніших поєднаннях.
Модний светр 2023 із мохера
Мохер створює відчуття затишку. Фото: instagram.com/trendsarefriends
  • Шотландський візерунок. Щоб акцентувати на цьому тренді, поєднуйте його з однотонними предметами гардероба.
Светр з шотландським візерунком фер-айл
Традиційна шотландська техніка в'язання фер-айл. Фото: instagram.com/trendsarefriends

Раніше ми розповідали, як легко розпрощатися зі стереотипом, що в зимовій куртці на пуху не можна виглядати модно. Стиліст показав, з чим носити пуховик, щоб бути стильною — просто подивіться.

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#Мода #Тренди