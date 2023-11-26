Перерва буде недовгою: до Землі мчить потужна магнітна буря, коли її чекати

Вона буде короткою, але потужною

Магнітні бурі в листопаді, судячи з прогнозів, добігли кінця. Проте вже наступного місяця на нас чекають нові сплески геомагнітної активності.

"Телеграф", ґрунтуючись на даних метеорологів, розповідає про те, коли чекати на першу магнітну бурю у грудні 2023 року. Вона буде короткою, але потужною. Її К-індекс (градація потужності) дорівнює 5 балам — потужний геомагнітний шторм.

Почнеться вона, згідно з оновленим прогнозом, 5 грудня, а вже наступного дня на порядок вщухне (до 4 балів). 7 листопада геомагнітний шторм практично повністю затихне.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями нашої планети стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

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