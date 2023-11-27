Коли Святий Миколай в Україні: нова дата, традиції та історія свята

Прообразом Святого Миколая – казкового персонажа, який приносить подарунки – став Микола Чудотворець

Святий Миколай Чудотворець вшановується як християнський святитель, який жив у IV столітті. Він був єпископом, зазнав гонінь за свою віру і був ув’язнений за часів одного римського імператора, потім звільнений за правління наступного — Костянтина Великого. За новим церковним календарем день пам’яті Миколи Чудотворця відзначається 6 грудня (до цього – 19 грудня).

Чому День святого Миколая 6 грудня — причини

З 1 вересня 2023 року набуло чинності історичне рішення про перехід української церкви на новоюліанський календар. Він збігається з григоріанським, яким користуються практично всі розвинені країни у світі. Тому головні церковні свята від початку нового церковного року, тобто з 1 вересня, українці відзначають разом із європейцями та іншими цивілізованими громадянами світу.

На нове літочислення перейшла не лише Православна церква України, а й Українська греко-католицька церква також. За новим календарем дати всіх фіксованих свят змістилися на два тижні раніше. При цьому методика розрахунку дат Великодня, Трійці та інших перехідних свят залишилася незмінною.

Чому Святий Миколай приносить подарунки — традиції

Християнський святитель Миколай Чудотворець здійснив багато благодіянь і чудес як за життя, так і після нього. У церковних рукописах згадується не один випадок, коли важкохворі люди одужували буквально наступного дня після того, як прикладалися до мощів Миколи Угодника.

Він зцілював хвороби, рятував потопельників і несправедливо засуджених, дарував їжу голодним і взагалі допомагав усім, хто опинився в біді. Також відома легенда про трьох сестер, яких бідний батько не міг забезпечити приданим. Щоб добропорядним дівчатам не довелося заробляти на життя чим доведеться, Микола як таємний дарувальник вночі перед повноліттям підкидав їм у будинок золото на придане — через вікно або, за іншою версією, через камін.

Цей святитель, який вважається покровителем та заступником дітей, моряків та мандрівників, став прототипом казкового персонажа – Святого Миколая. Ви навіть можете побачити певну схожість у зображеннях.

Ікона з монастиря Святої Катерини на горі Сінай, XIII ст. Фото: Вікіпедія

Ікона з Базиліки св. Миколи у м. Барі (Італія). Вважається, що вона написана на основі прижиттєвого зображення святителя. Фото: Вікіпедія

Що має дарувати Святий Миколай та кому

Подарунки Святий Миколай приносив слухняним дітям. Це можуть бути:

цукерки, печиво, шоколад;

інші солодощі чи фрукти;

маленький сувенір, іграшка.

Слухняна дитина знаходила подарунок вранці під подушкою. Неслухняним же дітям чи тим, хто завинив, Микола приносив камінчик чи різки, невеликі гілочки. У наш час на це свято невеликими сувенірами чи солодощами із задоволенням обмінюються й дорослі. З осені цього року ми радуватимемо один одного, подарувавши сувенір на Святого Миколая на початку грудня, а не наприкінці.

Більше про те, як відбувався перехід церкви на новий стиль, і що про це думають українці, ми розповідали раніше. Дізнайтеся з наступної статті, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського та інші подробиці.