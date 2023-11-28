Церковний календар на грудень 2023 року: Святий Миколай та Собор Пресвятої Богородиці за новим стилем

Святий вечір та Щедрий вечір цього року припадають на нові дати

У грудні цього року українці відзначатимуть кілька християнських свят, які раніше припадали на січень. Сталося це тому, що церква з 1 вересня перейшла на новоюліанське літочислення, яке відповідає давнім православним традиціям. "Телеграф" публікує календар церковних свят на грудень та розповідає їхню історію.

Які церковні свята перенесли в Україні у грудні

4 грудня — відзначається день пам’яті святої великомучениці Варвари. Згідно з віруваннями, вона захищає від насильницької та раптової смерті, оскільки сама прийняла мученицьку кончину за християнську віру після довгих тортур.

5 грудня — день пам’яті преподобного Сави Освяченого. Він створив Єрусалимський статут, який досі використовується у православ’ї.

6 грудня — Святого Миколая. Цього дня церква вшановує пам’ять Миколи Мірлікійського (Чудотворця), а миряни дарують подарунки дітям за добру поведінку та один одному на знак доброзичливості.

24 грудня відзначається Святий вечір перед Різдвом. За новим церковним календарем Різдво Христове відзначається в Україні 25 грудня.

26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці. Це світле свято присвячене Богоматері, яка народила Ісуса Спасителя, і є найважливішим святом року для вірянок, які носять під серцем дитину.

31 грудня — Щедрий вечір, День святої Маланки. Раніше цей день відзначався 13 січня перед "старим" Новим роком. Новий церковний календар дозволить поняттю "Старий Новий Рік", який святкувався через тиждень після Різдва Христова, нарешті стати анахронізмом.

Новий календар церковних свят у грудні 2023 року

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