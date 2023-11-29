Що суворо заборонено робити 29 листопада, щоби з грошима не було туго

Цього дня господині готували смачну, але пісну випічку

Православна церква за новим церковним календарем цієї середи шанує пам’ять святого Парамона Віфінського, який віддав своє життя за віру в Ісуса Христа. У народному календарі цей день відомий як Парамонів день або Парамон Зимовказівник.

Святого Парамона прозвали Зимовказівником, оскільки за багатьма характерними ознаками цього дня можна було передбачити, яка буде зимова погода. Напередодні 29 листопада наші пращури намагалися заготовити достатньо дров, щоб опалити оселю у морози.

Вранці у Парамонів день господині займалися приготуванням випічки. На стіл подавалися пісні вареники та пиріжки, оскільки в цей період продовжувався Різдвяний піст. Вважалося, що це притягне благополуччя та радість до оселі.

Цього дня дівчата пророкували своїх майбутніх чоловіків. Вони намагалися уві сні знайти хоч якусь деталь, яка б допомогла їм у реальності при зустрічі зрозуміти: ось він — той самий.

Що не можна робити 29 листопада

Переїжджати з місця на місце — не буде там удачі та спокою.

Витрачати гроші на покупки — із фінансами буде важко.

Займатися прибиранням — можна "вимести" з дому добро, спокій і удачу.

А поки що йде Різдвяний піст, "Телеграф" пропонує ознайомитися з рецептами страв без м’яса. Раніше ми писали, як приготувати пісні оладки, соковиті овочеві котлети та ситний пісний плов.