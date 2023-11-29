Свята у грудні 2023: що відзначаємо і скільки відпочиватимуть українці (календар)

Розповідаємо, які вихідні та свята у грудні відзначатимуть українці

У грудні 2023 року Україна відзначає низку професійних та державних свят. Воєнний стан та мобілізація в Україні триває, але ми продовжуємо жити та відзначати заслуги тих людей, які вкладають свої знання та вміння у наше майбутнє.

Які свята відзначають у грудні

Цього місяця відзначаються як професійні свята, так і міжнародні дні. Календарні вихідні у грудні випадають на 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 грудня. На жаль, через напад росії на Україну на Різдво українці не мають вихідного — це обумовлено дією воєнного стану.

День Збройних Сил України ми відзначатимемо 6 грудня. На сьогодні це найважливіше свято для всіх українців — це можливість подякувати нашим захисникам будь-якими можливими способами. Цього ж дня цього року в Україні відзначають День Святого Миколая.

9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією. Як би це банально не звучало, кожен може зробити свій внесок у цю добру справу. Наприклад, не давати хабаря за довідку — почніть із себе. Корупціонери рано чи пізно будуть покарані, але поки що є пропозиції — буде й попит.

12 грудня — День Сухопутних військ ЗСУ, сформованих у складі Збройних сил України у 1996 році. Бійці цих підрозділів, як і інших, щодня боронять нашу землю від російських окупантів. Але саме цього дня їхнє професійне свято — не забудьте привітати своїх близьких та знайомих, які перебувають у цьому роді військ.

Календар свят та вихідних днів на грудень

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначаються в Україні у грудні за християнською традицією. Календар церковних свят на грудень ми опублікували раніше.