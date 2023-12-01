Не робіть цього першого дня зими, якщо не хочете стати нещасним і бідним
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1 грудня молилися, щоб діти добре навчалися у школі
Першого дня зими, 1 грудня, який випадає цього року на п’ятницю, у церковному новоюліанському календарі відзначається день пам’яті святого пророка Наума. Раніше у народі Наумів день святкували 14 грудня.
Віряни за старих часів запрошували до свого дому дияконів, щоб ті освячували дітей і благословили їх на успішне навчання. У наш час православні вдаються до читання молитов святому, просячи його про прибавлення розуму та допомоги у навчанні.
Погодні прикмети 1 грудня
Якщо в це свято вечірній вітер приходить із півночі, це свідчить про майбутнє похолодання. Також про суттєве зниження температури віщують хмари, що рухаються проти вітру. Ознакою майбутнього снігопаду може бути ледь помітний і приглушений гавкіт собак.
Що не можна робити 1 грудня
- Розповідати оточуючим про свої успіхи — втратите удачу і успіх.
- Одночасно їсти і читати — можна втратити розум.
- Мити підлогу і прати одяг — можна "змити" все щастя в оселі.
- Брати в борг — станете бідним.
- Зустрічатися з друзями — можна перейняти чужі неприємності.
Раніше "Телеграф" розповідав, звідки з’явилася традиція дарувати "Миколайчики". Дізнайтеся у попередньому матеріалі, чому, коли святкують день Святого Миколая, дарують подарунки дітям та один одному.