Яскраві українські фільми, які варто подивитися цієї зими: топ 5 новинок (відео)

Український кінематограф дуже плодовитий, тож у грудні буде дуже цікаво

Нещодавно ми розповідали про новинки кіно, якими нас обдарувала осінь. А сьогодні нагадаємо про прем'єри українських фільмів, які можна буде подивитись у кінотеатрах цієї зими.

Український кінематограф дуже плодовитий, практично усі найцікавіші жанри представлені, тож точно буде цікаво. "Телеграф" зібрав фільми, які викличуть у вас емоції та навіть ностальгію.

Зима 2023−2024 років запрошує українських кіноманів на низку ліричних, драматичних та іронічних фільмів. Варто окремо згадати про стрічку "Нескінченність за Флоріаном". Цей документальний фільм має нагадати киянам і українцям, що окрім російських окупантів країну руйнують ненаситні забудовники.

Романтична комедія "Пограбування по-українськи"

Цей фільм мав вийти ще в 2022 році, проте через повномасштабну війну в Україну прокат відклали. Весела стрічка допоможе відволіктися і розслабитися. Автори фільму зазначають, що у 2023 році фільм отримав нові сенси, дуже близькі українцям.

Головний герой авантюрної романтичної комедії дитячий тренер із плавання Алекс закохується по вуха у недосяжну красуню. Для того, щоб привернути до себе її увагу і вразити, Алекс вирішує пограбувати банк. Та пограбування йде геть не за планом, і обертається непередбачуваними пригодами не лише для головного героя, а й для всіх, хто опинився поруч. Також у фільмі зіграли Андрій Бурим, Володимир Горянський, Олександр Соколов, Яків Кучеревський та інші.

Не вистачає в житті авантюрності - подивіться комедію

Лірична комедія "Мій карпатський дідусь"

Нова стрічка грузинського режисера Зази Буадзе, який з 2008 року плідно працює в Україні, присвячений темі батьків і дітей. У фільмі розповідається про дідуся та онука, які знайомляться, коли онук вже підріс. У молодого італійця Майка, який родом з України, помирає мати. Він їде у далеке карпатське село, аби розвіяти її прах. Тут живе батько матері та дід Майка, Михайло, колишній клоун на прізвисько Буба. Знайомство діда і онука, який не спілкується українською, супроводжується низкою цікавих подій, які зближують їх. Головні ролі у фільмі грають Богдан Бенюк і Сімоне Коста.

Вічна тема бітьків і дітей

Іронічне драмеді "Ля Палісіада"

Красива історія, обрамлена естетикою 80-х та 90-х років ХХ століття, розповість про події 1996 року, які відбувались за кілька місяців до скасування мораторію на смертну кару.

Дивлячись на кадри фільму багато хто згадає знайомі образи та символи, зокрема кострубаті хутряні шапки, спортивні костюми. Красива історія, обрамлена естетикою 80-х та 90-х років ХХ століття, розповість про події 1996 року, які відбувались за кілька місяців до скасування мораторію на смертну кару.

Дивлячись на кадри фільму багато хто згадає знайомі образи та символи, зокрема кострубаті хутряні шапки, спортивні костюми.

1996 рік. Двоє старих друзів, детектив та судовий психіатр, займаються розслідуванням вбивства свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Заплутана справа і заплутані спогади породжують непросте майбутнє, в якому мають жити їхні діти.

Сідайте у "машину часу" і... гайда у 90-ті

Драма "Як там Катя?"

Головна героїня фільму – лікарка Анна, мати-одиначка, яка є опорою для родини — сестри, матері та доньки Каті. Вона хоче подарувати доньці інше життя, проте страшна трагедія може все зруйнувати і залишити Анну наодинці з важким тягарем та проблемами. Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Карпенко, Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Віктор Жданов та інші.

Прем'єра стрічки відбулася на 75-му кінофестивалі у Локарно у конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente. Він отримав нагороду Найкраща акторська робота за гру Анастасії Карпенко.

Життєвий фільм із закрученим сюжетом

Комедія "Уроки толерантності"

Стрічка, присвячена темі толерантності до ЛГБТ-спільноти, знята за мотивами п'єси Ігоря Білиця "Гей-парад".

Провінційна шкільна вчителька, яка хоче врятувати свою родину від розпаду та кредитів, вмовляє чоловіка і дітей підписатися на державну програму з євроінтеграції "Уроки толерантності". Сім’я поселяє у себе представника нетрадиційної орієнтації. Представники родини мають адаптуватися до змін та знайти спільну мову з ним.

Прем'єра фільму відбудеться на День Святого Валентина.

Фільм, присвячений непрості темі толерантності до ЛГБТ-спільноти

Раніше "Телеграф" писав, які фільми будуть цікавими для підлітків. Документальні стрічки допоможуть підліткам ненав’язливо поповнити знання з біології, фізики, географії та інших дисциплін.