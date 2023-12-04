Саундтрек російського серіалу "Слово пацана" підірвав українські чарти (відео)

Пісня "Пияла", яку виконує група АІГЕЛ, очолила рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music

Український кінематограф дуже плодовитий, тож у грудні кіноманам буде цікаво. А нещодавно швидко здобув популярність в Україні російський кримінальний серіал "Слово пацана", який розповідає про молодіжні угрупування Казані кінця 1980-х років.

А пісня до цього серіалу — "Пияла", яку виконує група АІГЕЛ, очолила рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music. "Телеграф" з'ясував, як відреагували на новинку пересічні українці та у чому "секрет магнетизму" серіалу.

Варто нагадати, що друге місце від Apple Music вибороли артисти Chico & Qatoshi і 100ліца з піснею "Покохай мене". А бронзу — хіт "Знайди мене" у виконанні Klavdia Petrivna.

З одного боку є люди, яким справді сподобався серіал, а з іншого – свідомі українці, у яких виникає закономірне запитання: "За що воюють наші хлопці". Адже український культурний фронт має бути насторожі під час війни. А коли українці мало не боготворять російський серіал та його акторів, то виникає чимало запитань до нашої ідентичності та вибору.

Стрічка нагадує нам про часи перебудови, коли Радянський Союз поволі рухався до свого кінця. У ті неспокійні часи хвилі злочинності на вулицях були не дивиною.

Головний герой – підліток Андрій живе з мамою та маленькою сестричкою. Він навчається в музичній школі та часто конфліктує з вуличними підлітками. Аби захистити себе, хлопець починає товаришувати із хлопцем Маратом. Новий друг допомагає йому пізнати всі сторони вуличного життя. Молодь б’ється за кожний шматочок території, порушуючи закони та правила.

Також у серіалі присутня любовна лінія.

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