Народні прикмети 5 грудня: що не можна робити в Савин день, щоб не сталося лихо

Раніше християни вшановували пам’ять Сави Освяченого 18 грудня

У вівторок, 5 грудня, наші предки та християни за новоюліанським календарем згадують про святе життя та заслуги Сави Освяченого. Йому приписують створення Єрусалимського уставу, який, як і раніше, широко застосовується в православних церквах.

Савин день вважався сімейним — відвідувати гостей було не заведено, але весь день сім’я проводила в затишку своєї оселі навколо святкового столу. Проте в цей період усі страви готувалися з дотриманням правил через Різдвяний піст, який у 2023 році закінчується 24 грудня.

У народі раніше вважалося, що 5 грудня загострюється інтуїція, розумові здібності активізуються, а пам’ять покращується. Сьогодні можна відволіктися від навколишнього світу та замислитися над поточними справами, а також планами на майбутнє.

Що не можна робити 5 грудня

Вирушати у дорогу і виходити з дому — трапиться біда, дуже легко заблукати цього дня.

Тяжко працювати — все піде прахом.

Ходити в гості до малознайомих людей — від них можна взяти із собою проблеми та негаразди.

Приводити додому незнайомців та малознайомих людей — можна підхопити від них проблеми та невдачу.

Мити голову – пам’ять стане поганою.

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