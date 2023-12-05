День святого Миколая: які головні народні заборони є 6 грудня
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Свято Святого Миколая люблять не лише діти, а й дорослі
Святитель Миколай Чудотворець посідає високе місце серед шанованих святих православ’я. У скрутних ситуаціях віряни звертаються до нього з молитвами про благополуччя, особливо про здоров’я дітей. Цього року, згідно з новоюліанським церковним календарем, свято Святого Миколая відзначається 6 грудня, а не 19 грудня, як це було раніше.
Свято Миколая Чудотворця люблять відзначати не лише діти, а й дорослі. Це чудова можливість нагадати близьким про почуття любові, висловити увагу та здивувати подарунком чи милим гостинцем.
Що не можна робити у День святого Миколая 6 грудня
- Ображати дітей, людей похилого віку – у давнину вірили, що покаранням можуть стати хвороби.
- Вбивати павуків, кривдити тварин – грошей не буде.
- Купатися у водоймах – можна захворіти. За старих часів у воду заходили тільки після Миколи Весняного 9 травня.
- Викидати сміття після заходу сонця — разом із ним із дому може піти фінансове благополуччя.
- Стригти нігті та волосся — так можна вкоротити своє життя.
- Відмовляти людям, які потребують допомоги, — так можна поповнити ряди жебраків.
- Брати гроші в борг – віддати їх буде складно.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, які чудові діяння приписують святому Миколаю. Навіть після смерті він продовжує творити чудеса.