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День святого Миколая: які головні народні заборони є 6 грудня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День Миколи Чудотворця у 2023 році відзначається 6 грудня (раніше 19 грудня)
День Миколи Чудотворця у 2023 році відзначається 6 грудня (раніше 19 грудня). Фото pravmir

Свято Святого Миколая люблять не лише діти, а й дорослі

Святитель Миколай Чудотворець посідає високе місце серед шанованих святих православ’я. У скрутних ситуаціях віряни звертаються до нього з молитвами про благополуччя, особливо про здоров’я дітей. Цього року, згідно з новоюліанським церковним календарем, свято Святого Миколая відзначається 6 грудня, а не 19 грудня, як це було раніше.

Свято Миколая Чудотворця люблять відзначати не лише діти, а й дорослі. Це чудова можливість нагадати близьким про почуття любові, висловити увагу та здивувати подарунком чи милим гостинцем.

Що не можна робити у День святого Миколая 6 грудня

  • Ображати дітей, людей похилого віку – у давнину вірили, що покаранням можуть стати хвороби.
  • Вбивати павуків, кривдити тварин – грошей не буде.
  • Купатися у водоймах – можна захворіти. За старих часів у воду заходили тільки після Миколи Весняного 9 травня.
  • Викидати сміття після заходу сонця — разом із ним із дому може піти фінансове благополуччя.
  • Стригти нігті та волосся — так можна вкоротити своє життя.
  • Відмовляти людям, які потребують допомоги, — так можна поповнити ряди жебраків.
  • Брати гроші в борг – віддати їх буде складно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які чудові діяння приписують святому Миколаю. Навіть після смерті він продовжує творити чудеса.

Теги:
#Традиції #День Святого Миколая #Свята #Заборони #Церковні свята