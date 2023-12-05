Новорічно-різдвяні свята: скільки відпочиватимуть українці у грудні

Вихідні дні у грудні будуть у суботу та неділю 9,10,16, 17, 23, 24, 30, 31 грудня

Святий Миколай уже прилетів на гвинтокрилі в оновлену резиденцію в Полтаві, тож святковий настрій забезпечено. Українці у грудні мають чимало свят — День ЗСУ, день святого Миколая, Різдво, переддень Нового року, відповідно – на вихідні можна розраховувати.

Вихідні дні у грудні будуть у суботу та неділю 9,10,16, 17, 23, 24, 30, 31 грудня, про це пише RBK-Україна. У законодавстві України "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану" йдеться про те, що додаткових вихідних під час повномасштабної війни не передбачається, якщо свято припадає на суботу чи неділю.

6 грудня — день Збройних Сил України та День святого Миколая. Цей день випадає на середу та не буде вихідним.

25 грудня – Різдво Христове за новоюліанським календарем. Свято припадає на понеділок, відповідно вихідного цього дня не буде. Відомо, що на вихідний не варто розраховувати і через воєнний стан, який продовжили до 14 лютого 2024 року.

Нагадаємо, що в грудні 31 календарний день, робочі з яких — 21 день, а 10 — вихідні.

1 січня, яке припадає на понеділок, буде робочим днем в Україні.

Додамо, що приватні компанії можуть регулювати вихідні на власний розсуд.

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