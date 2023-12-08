Народні прикмети 8 грудня: як не накликати грошові негаразди в цей день

Дізнайтеся, що робили незаміжні дівчата, які бажали якнайшвидше вийти заміж

У п’ятницю православні віряни відзначають пам’ять святої Анфіси Римської. У 2023 році, згідно з новоюліанським церковним календарем, ця церковна подія відзначається 8 грудня, а не 21 грудня, як це було раніше.

У народі цей день називали Анфісою Рукодільницею, і згідно з традицією, дівчатам слід займатися рукоділлям. Оцінювали їх майбутні господарські навички з майстерності праці. Молоді жінки, які мріяли про весілля, бралися до вишивання рушника, яке потім ставало частиною їхнього весільного інтер’єру.

Увечері пекли пісні пироги. У період Різдвяного посту, який цього року закінчиться 24 грудня, не рекомендується вживання певних страв, таких як ті, що приготовані з використанням м’яса, молока або яєць, причому за давніх часів такі продукти взагалі були заборонені в піст.

Що не можна робити 8 грудня

Відмовляти у допомозі будь-кому — до фінансових проблем у сім’ї.

— до фінансових проблем у сім’ї. Ходити у неохайному вигляді, у брудних і старих речах — так і цілий рік ходитимете брудним, обірваним і невмитим.

— так і цілий рік ходитимете брудним, обірваним і невмитим. Робити покупки — будуть невдалими.

Раніше ми писали, скільки вихідних буде в українців у грудні. "Телеграф" публікував календар свят на останній місяць 2023 року.