Щоб пахла і довго стояла: 10 кроків, як обрати ідеальну ялинку

Правильний вибір забезпечить не тільки красу і безпеку вашого святкування, але й внесе свій внесок у збереження природи

З настанням зими ми всі з нетерпінням чекаємо на свято Нового року. Один із найважливіших атрибутів святкування – новорічна ялинка. В містах України вже запалюють святкові дерева. Вибір живої ялинки – це не тільки традиція, а й можливість додати до святкової атмосфери особливий шарм. Проте, перед тим як вирушити на ринок або до спеціалізованого магазину, важливо знати декілька ключових порад, які допоможуть обрати якісне та екологічно безпечне дерево.

Розмір та форма ялинки. Визначте, де саме буде стояти ваша ялинка і скільки вона може займати місця. Від цього залежить її розмір і форма. Щільність гілок. Густота гілок свідчить про здоров'я дерева. Якісна ялинка повинна мати рівномірно розміщені, щільні гілки. Колір хвої. Яскраво-зелена хвоя є ознакою свіжості ялинки. Уникайте купівлі дерев, хвоя яких виглядає в'ялою або має жовтий відтінок. Тест на свіжість. Акуратно потягніть гілки між пальцями – хвоя повинна залишатися на місці. Якщо вона обсипається, це означає, що дерево вже давно зрізане. Аромат ялинки. Натуральний, свіжий запах ялинки не тільки створює святкову атмосферу, а й свідчить про її якість. Стійкість стовбура. Переконайтесь, що стовбур ялинки прямий і достатньо міцний, щоб витримати вагу прикрас. Екологічність. Дайте перевагу деревам з екологічно чистих районів або спеціальних плантацій. Сертифікація. Наявність сертифіката може гарантувати, що ялинка вирощена без шкоди для довкілля. Як правило, варто купувати дерева, вирощені на спеціальних плантаціях. Місце придбання. Купуйте ялинки в перевірених місцях, де вам можуть надати повну інформацію про походження дерева. Термін зрізання. Чим ближче до свят ялинку зрізали, тим довше вона простоїть у вашому домі. Запитайте цю деталь у продавця.

Нагадаємо, що в Україні попри не втрачають оптимізму і намагаються хоч трішки створити новорічний настрій. Так, у Києві на День Святого Миколая традиційно відкрили головну ялинку країни на Софіївській площі, яку урочисто засвітив мер столиці Віталій Кличко. У Харкові, своєю чергою, встановили ялинку в метро на станції "Університет". Це рішення забезпечило безпеку та комфорт харків'ян та гостей міста, а також стало символічним продовженням святкових традицій попри виклики сучасності.