До Землі мчить нова потужна магнітна буря: коли чекати "удар"

Вона буде коротка, але потужна

Не встигли земляни відійти від потужних магнітних бур листопада, як грудень підготував для метеозалежних чергове "випробування". Воно вже на підході.

"Телеграф", ґрунтуючись на даних метеорологів, розповідає про те, коли чекати на наступну потужну магнітну бурю. На жаль, судячи з прогнозів, вона очікується вже завтра. Її К-індекс (градація потужності) дорівнює 5 балам — потужний геомагнітний шторм.

Але, на щастя, вона буде короткою — лише один день. Далі геомагнітний шторм потроху затихне.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями нашої планети стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

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