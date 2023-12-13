Відьомські посиденьки: як 13 грудня можна втратити удачу та благополуччя

За старих часів цього дня не церемонилися з бродячими тваринами

Цієї середи в народі відзначають Відьомські посиденьки, а православні християни — церковний день пам’яті п’яти мучеників — Євстратія, Оксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, які постраждали за віру в Ісуса Христа. Вони жили за правління імператора Діоклетіана у Вірменії.

Цього дня наші пращури намагалися уникати важкої роботи. Вони не ходили в ліс і намагалися уникати прогулянок у вечірній час. Вважалося, що відьми підстерігають їх на кожному кроці, готові завдати якихось неприємностей.

Наші пращури вважали, що 13 грудня (26 грудня за старим стилем) відьми, збираючись на свої збори, прагнули проникнути в оселі людей, приймаючи форми не лише їхніх друзів та знайомих, а й тварин. У зв’язку з цим у Євстратів день люди не проявляли поблажливості стосовно мандрівних собак і кішок, активно виганяючи їх зі своїх дворів.

Що не можна робити 13 грудня

Підмітати підлогу і мити її — можна вимести або змити удачу та благополуччя.

— можна вимести або змити удачу та благополуччя. Перебирати старі речі — вони несуть у собі негатив, краще спалити їх.

— вони несуть у собі негатив, краще спалити їх. Лихословити, лаятися з близькими — замучать біль у попереку та суглобах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 13 грудня утримається нестійка, волога погода з опадами, місцями помірними. Температура повітря помітно збільшиться.