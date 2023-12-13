П’ять продуктів, які зміцнять ваш імунітет взимку

Взимку наш організм потребує великої кількості вітамінів для зміцнення імунітету

Зима — це час, коли організм людини особливо потребує підтримки імунітету. Холодна погода, вологість, вітер і сніг можуть послаблювати захисні сили організму, що робить нас більш схильними до захворювань.

Щоб зміцнити імунітет взимку, важливо правильно харчуватися. Деякі продукти містять у собі необхідні вітаміни, мінерали та інші корисні речовини, які допомагають організму боротися з інфекціями.

Ось 5 доступних продуктів, які допоможуть вам зміцнити імунітет взимку:

Цитрусові. Цитрусові фрукти, такі як апельсини, лимони, мандарини та грейпфрути, є багатим джерелом вітаміну С. Цей вітамін необхідний для вироблення білих кров'яних тілець, які борються з інфекціями.

Цитрусові фрукти, такі як апельсини, лимони, мандарини та грейпфрути, є багатим джерелом вітаміну С. Цей вітамін необхідний для вироблення білих кров'яних тілець, які борються з інфекціями. Червоний перець. Червоний перець містить капсаїцин, речовину, яка має протизапальні та імуномодулюючі властивості. Капсаїцин допомагає підвищити температуру тіла, що може сприяти боротьбі з інфекціями.

Червоний перець містить капсаїцин, речовину, яка має протизапальні та імуномодулюючі властивості. Капсаїцин допомагає підвищити температуру тіла, що може сприяти боротьбі з інфекціями. Ягоди. Ягоди, такі як малина, полуниця, смородина та чорниця, багаті на вітамін С, вітамін Е та антиоксиданти. Ці речовини допомагають захистити організм від хвороб, викликаних вільними радикалами.

Ягоди, такі як малина, полуниця, смородина та чорниця, багаті на вітамін С, вітамін Е та антиоксиданти. Ці речовини допомагають захистити організм від хвороб, викликаних вільними радикалами. Цибуля і часник. Цибуля і часник містять алліцин, речовину, яка має протимікробні та протигрибкові властивості. Вони допомагають захистити організм від інфекцій, викликаних бактеріями та грибками.

Цибуля і часник містять алліцин, речовину, яка має протимікробні та протигрибкові властивості. Вони допомагають захистити організм від інфекцій, викликаних бактеріями та грибками. Горіхи та насіння. Горіхи та насіння, такі як волоські горіхи, мигдаль, арахіс та насіння соняшнику, є багатим джерелом вітамінів, мінералів та корисних жирів. Вони допомагають підтримувати здоровий імунітет.

Щоб отримати максимальну користь від цих продуктів, важливо вживати їх регулярно.

Важливо: інформація на порталі Telegraf.com.ua, яка стосується здоров’я та медичної тематики, носить лише інформаційний характер і не є кваліфікованими медичними порадами у лікуванні патологічних станів. Будь-які поради щодо прийому медпрепаратів та лікуванні хвороб можуть давати лише кваліфіковані спеціалісти. Якщо у вас виникли проблеми зі здоров’ям — зверніться до лікаря.

Нагадаємо, Телеграф вже писав, чи можна самостійно пити вітаміни. Також, ми розповідали, як підвищити імунітет.

Важливо: інформація на порталі Telegraf.com.ua, яка стосується здоров’я та медичної тематики, носить лише інформаційний характер і не є кваліфікованими медичними порадами у лікуванні патологічних станів. Будь-які поради щодо прийому медпрепаратів та лікуванні хвороб можуть давати лише кваліфіковані спеціалісти. Якщо у вас виникли проблеми зі здоров’ям — зверніться до лікаря.