Три рецепти традиційних українських страв: що смакували на Різдво наші предки

Різдво — чудовий час, аби зібратись усією сім'єю за святковим столом

Різдво — це одне з найголовніших свят у році, яке символізує народження Ісуса Христа. У цей день прийнято збиратися всією родиною за святковим столом і насолоджуватися традиційними стравами.

У кожній країні є свої улюблені страви, які подаються на Різдво. В Україні до таких страв належать кутя, узвар і вареники.

Кутя — це традиційна українська страва, яка готується з пшениці, маку, меду, горіхів і сухофруктів. Кутя символізує достаток і родючість.

Рецепт куті:

1 склянка пшениці

1 склянка маку

1 склянка меду

100 г горіхів

100 г сухофруктів

Пшениц. промиваємо і замочуємо на ніч у холодній воді. На наступний день варимо в киплячій воді до готовності. Мак промиваємо і замочуємо в холодній воді на 30 хвилин. Потім відціджуємо і перетираємо його в макітрs. Мед розтоплюємо на водяній бані. Горіхи і сухофрукти подрібнюємо.

З'єднуємо пшеницю, мак, мед, горіхи і сухофрукти. Перемішуємо все до однорідності. Кутю можна подавати гарячою або холодною.

Узвар — це традиційний український напій, який готується з сухофруктів, меду і прянощів. Узвар символізує здоров'я і довголіття.

Рецепт узвару:

2 л води

100 г сухофруктів (сухофрукти можна використовувати будь-які, але краще поєднувати кілька видів)

100 г меду

5 г кориці

5 г гвоздики

Сухофрукти промиваємо і заливаємо водою. Доводимо воду до кипіння і варимо 10 хвилин. Потім додаємо мед, корицю і гвоздику. Варимо ще 10 хвилин.

Узвар можна подавати гарячим або холодним.

Вареники — це ще одна традиційна українська страва, яка подається на Різдво. Вареники можуть бути з різними начинками: картопляною, капустяною, грибною, м'ясною, фруктовою тощо.

Рецепт вареників:

Тісто:

500 г борошна

2 яйця

150 мл води

1 ч. л. солі

Начинка:

500 г картоплі

1 цибулина

100 г олії

сіль, перець за смаком

Для тіста змішуємо борошно, яйця, воду і сіль. Замішуємо тісто до однорідності. Накриваємо тісто рушником і залишаємо на 30 хвилин.

Для начинки відварюємо картоплю, чистимо її і розминаємо в пюре. Цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на олії. Додаємо цибулю до картопляного пюре, солимо і перчимо за смаком.

Розкачуємо тісто в тонкий пласт. Вирізаємо з тіста кружечки. На кожен кружечок кладемо начинку і защипуємо краї.

Варимо вареники в киплячій воді до готовності. Подаємо з соусом або сметаною.

Щоб приготувати смачні і ароматні страви для Різдвяного столу, використовуйте якісні продукти і дотримуйтесь рецепту. І, звісно, не забудьте про атмосферу свята!

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