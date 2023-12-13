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Три рецепти традиційних українських страв: що смакували на Різдво наші предки

Автор
Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
На Різдво українські господині готують традиційні 12 пісних страв (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 13 грудня 2023, 12:36
На Різдво українські господині готують традиційні 12 пісних страв (зображення створено за допомогою ШІ)

Різдво — чудовий час, аби зібратись усією сім'єю за святковим столом

Різдво — це одне з найголовніших свят у році, яке символізує народження Ісуса Христа. У цей день прийнято збиратися всією родиною за святковим столом і насолоджуватися традиційними стравами.

У кожній країні є свої улюблені страви, які подаються на Різдво. В Україні до таких страв належать кутя, узвар і вареники.

Кутя — це традиційна українська страва, яка готується з пшениці, маку, меду, горіхів і сухофруктів. Кутя символізує достаток і родючість.

Рецепт куті:

  • 1 склянка пшениці
  • 1 склянка маку
  • 1 склянка меду
  • 100 г горіхів
  • 100 г сухофруктів

Пшениц. промиваємо і замочуємо на ніч у холодній воді. На наступний день варимо в киплячій воді до готовності. Мак промиваємо і замочуємо в холодній воді на 30 хвилин. Потім відціджуємо і перетираємо його в макітрs. Мед розтоплюємо на водяній бані. Горіхи і сухофрукти подрібнюємо.

З'єднуємо пшеницю, мак, мед, горіхи і сухофрукти. Перемішуємо все до однорідності. Кутю можна подавати гарячою або холодною.

Узвар — це традиційний український напій, який готується з сухофруктів, меду і прянощів. Узвар символізує здоров'я і довголіття.

Рецепт узвару:

  • 2 л води
  • 100 г сухофруктів (сухофрукти можна використовувати будь-які, але краще поєднувати кілька видів)
  • 100 г меду
  • 5 г кориці
  • 5 г гвоздики

Сухофрукти промиваємо і заливаємо водою. Доводимо воду до кипіння і варимо 10 хвилин. Потім додаємо мед, корицю і гвоздику. Варимо ще 10 хвилин.

Узвар можна подавати гарячим або холодним.

Вареники — це ще одна традиційна українська страва, яка подається на Різдво. Вареники можуть бути з різними начинками: картопляною, капустяною, грибною, м'ясною, фруктовою тощо.

Рецепт вареників:

Тісто:

  • 500 г борошна
  • 2 яйця
  • 150 мл води
  • 1 ч. л. солі

Начинка:

  • 500 г картоплі
  • 1 цибулина
  • 100 г олії
  • сіль, перець за смаком

Для тіста змішуємо борошно, яйця, воду і сіль. Замішуємо тісто до однорідності. Накриваємо тісто рушником і залишаємо на 30 хвилин.

Для начинки відварюємо картоплю, чистимо її і розминаємо в пюре. Цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на олії. Додаємо цибулю до картопляного пюре, солимо і перчимо за смаком.

Розкачуємо тісто в тонкий пласт. Вирізаємо з тіста кружечки. На кожен кружечок кладемо начинку і защипуємо краї.

Варимо вареники в киплячій воді до готовності. Подаємо з соусом або сметаною.

Щоб приготувати смачні і ароматні страви для Різдвяного столу, використовуйте якісні продукти і дотримуйтесь рецепту. І, звісно, не забудьте про атмосферу свята!

Нагадаємо, Телеграф вже писав рецепт салату "Різдвяний вінок" . Також, ми розповідали, як приготувати закуску "Ялинка"

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#Пісні страви #Різдво #Рецепти