Три рецепти традиційних українських страв: що смакували на Різдво наші предки
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Різдво — чудовий час, аби зібратись усією сім'єю за святковим столом
Різдво — це одне з найголовніших свят у році, яке символізує народження Ісуса Христа. У цей день прийнято збиратися всією родиною за святковим столом і насолоджуватися традиційними стравами.
У кожній країні є свої улюблені страви, які подаються на Різдво. В Україні до таких страв належать кутя, узвар і вареники.
Кутя — це традиційна українська страва, яка готується з пшениці, маку, меду, горіхів і сухофруктів. Кутя символізує достаток і родючість.
Рецепт куті:
- 1 склянка пшениці
- 1 склянка маку
- 1 склянка меду
- 100 г горіхів
- 100 г сухофруктів
Пшениц. промиваємо і замочуємо на ніч у холодній воді. На наступний день варимо в киплячій воді до готовності. Мак промиваємо і замочуємо в холодній воді на 30 хвилин. Потім відціджуємо і перетираємо його в макітрs. Мед розтоплюємо на водяній бані. Горіхи і сухофрукти подрібнюємо.
З'єднуємо пшеницю, мак, мед, горіхи і сухофрукти. Перемішуємо все до однорідності. Кутю можна подавати гарячою або холодною.
Узвар — це традиційний український напій, який готується з сухофруктів, меду і прянощів. Узвар символізує здоров'я і довголіття.
Рецепт узвару:
- 2 л води
- 100 г сухофруктів (сухофрукти можна використовувати будь-які, але краще поєднувати кілька видів)
- 100 г меду
- 5 г кориці
- 5 г гвоздики
Сухофрукти промиваємо і заливаємо водою. Доводимо воду до кипіння і варимо 10 хвилин. Потім додаємо мед, корицю і гвоздику. Варимо ще 10 хвилин.
Узвар можна подавати гарячим або холодним.
Вареники — це ще одна традиційна українська страва, яка подається на Різдво. Вареники можуть бути з різними начинками: картопляною, капустяною, грибною, м'ясною, фруктовою тощо.
Рецепт вареників:
Тісто:
- 500 г борошна
- 2 яйця
- 150 мл води
- 1 ч. л. солі
Начинка:
- 500 г картоплі
- 1 цибулина
- 100 г олії
- сіль, перець за смаком
Для тіста змішуємо борошно, яйця, воду і сіль. Замішуємо тісто до однорідності. Накриваємо тісто рушником і залишаємо на 30 хвилин.
Для начинки відварюємо картоплю, чистимо її і розминаємо в пюре. Цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на олії. Додаємо цибулю до картопляного пюре, солимо і перчимо за смаком.
Розкачуємо тісто в тонкий пласт. Вирізаємо з тіста кружечки. На кожен кружечок кладемо начинку і защипуємо краї.
Варимо вареники в киплячій воді до готовності. Подаємо з соусом або сметаною.
Щоб приготувати смачні і ароматні страви для Різдвяного столу, використовуйте якісні продукти і дотримуйтесь рецепту. І, звісно, не забудьте про атмосферу свята!
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